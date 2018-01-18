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Kayserispor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası’nda Antalya’da oynanan maçta Kayserispor, Antalyaspor’u 2-0 yenerek çeyrek finale kalan 8 takım arasına girmeyi başardı. Kayserispor ilk maçı da evinde 3-1 kazanmıştı.

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Kayserispor, Antalyaspor’u 2-0 yenerek çeyrek finale kalan 8 takım arasına girmeyi başardı. 

Gol dakikaları

30'uncu dakikada Kayserisporlu Levent Gülen, sağ çaprazdan topu ceza alanına ortaladı. Arka direkte müsait pozisyondaki Amorim’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

80'inci dakikada Mendes’in ceza yayı üzerinden attığı topla ceza alanı sağ çaprazında buluşan Boldrin’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

STAT: Antalya
HAKEMLER: Halil Umut Meler (xx), Cevdet Kömürcüoğlu (xx), Yusuf Bozdoğan (xx)
ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan (xx)- Nazım Sangare (xx) , Chico (xx), Yekta Kurtuluş (x)(Dk. 30 Zeki Yıldırım xx), Charles (xx), Celustka (xx), Danilo (xx), Deniz Kadah (xx), El Kabir (xx)(Dk. 77 Sakıb Aytaç x), Emre Güral (xx)(Dk. 64 Harun Alpsoy x), Musa Nizam (xx)
KAYSERİSPOR: Muammer Yıldırım (xxx)- Levent Gülen (xxx), Erkan Kaş (xxx), Kana Bıyık (xx)(Dk. 46 Tiago Lopes xx), Kucher (xxx), Şamil Çinaz (xxx), Espinoza (xxx), Amorim (xxx)(Dk. 58 Deniz Türüç xx), Mendes (xxx), Boldrin (xxx), Gyan (xx)(Dk. 67 Varela x)
GOLLER: Dk. 30 Amorim, Dk. 80 Boldrin (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Musa Nizam, Danilo, Deniz Kadah, Zeki Yıldırım (Antalyaspor) - Şamil Çinaz, Espinoza (Kayserispor)

Ziraat Türkiye KupasıAnadolu Kulüpleri

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