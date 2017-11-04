Trabzonspor ile Kayserispor 41. randevuda.. Geride kalan 40 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 24-7 üstünlüğü bulunuyor. Süper Ligin 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile oynayacak.

Trabzonspor, Süper Ligin 11. haftasında bugün saat 14.00'da Kayserispor'a konuk olacak. İki ekip arasında oynanan 40 maçta bordo-mavililerin 25, sarı-kırmızılı takımın ise 7 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşmada Da taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Trabzonspor attığı 70 gole karşılık kalesinde 42 gol gördü.

Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Kayserispor Trabzonspor maçı bugün saat 14:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kayseri'deki maçlar

İki takım arasında Kayseri'de yapılan 20 maçta Trabzonspor 9, Kayserispor 6 kez galip geldi. 5 maç da beraberlikle sonuçlandı. Kayseri'de oynanan son 10 maçta konuk ekip Trabzonspor, rakibine sadece bir maçta kaybetti. 5 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor'un ev sahipliğinde oynanan son üç lig maçını Trabzonspor 1-0'lık skorlar ile kazandı. Ev sahibi Kayserispor, Trabzonspor karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunda 4 Mayıs 2013'de 2-1 ile elde etmişti.



Kayserispor bu sezon evinde yenilmedi

Süper Lig'in flaş takımlarından Kayserispor, bu sezon evinde oynadığı mücadeleleri kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Deplasmanda 7 maçtır kazanamayan bordo-mavililer ise Kayseri ekibinin bu serisini kırarak galip gelmek için ter dökecek.

Kayserispor ve Trabzonspor arasındaki istatistikler

Trabzonspor ile Kayserispor, bugün Kayseri'de yapacakları maçla ligde 41. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 40 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 24-7 üstünlüğü bulunurken, 9 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor, rakip filelere 70 gol gönderirken, kalesinde 42 gol gördü. Bordo-mavililer, deplasmanda oynanan 20 maçta ise 9 galibiyet, 6 mağlubiyet, 5 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, Kayseri'de son 3 sezonda oynadığı maçlardan 1-0'lık galibiyetlerle ayrıldı. İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyetleri Trabzonspor, 1994-1995 sezonunda 5-2, 2008-2009 sezonunda 4-1'lik sonuçla elde etti. Taraflar arasındaki en gollü maç ise 1997-1998 sezonunda Kayseri'de bordo-mavili takımın 6-5 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma oldu.

Kayserispor-Trabzonspor maçı öncesi dostluk mesajları

Kayserispor taraftar grubu Kapalıkale üyesi Kubilay Babacan, Kayserininÿkardeş takım Trabzonspor için deplasman olmadığını kaydederek bordo mavili taraftarları evlerinde ağırlayıp, ellerinden geldiği şekilde misafir etmek istediklerini söyledi.ÿKubilay Babacan, Anadolu takımları arasındaki dayanışmanın öncüsü olarak Kayserispor ve Trabzonspor’u örnek gösterdi. Babacan ”Kayserispor taraftar grubu Kapalıkale üyesiyim. Buradan Trabzonspor taraftarlarına çağrıda bulunmak istiyorum. bugün oynanacak olan ÿmüsabaka içinÿerken gelenler ve kalacak yerleri olmayanlar varsa onları evlerimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız. Biz oraya gittiğimizde onlar bizi nasıl ağırladıysa bizde onları aynı güzellikte ağırlamak istiyoruz. Maç günü erken gelenler olursa onları ağırlamak ve şehrimizi gezdirmek isteriz. bugün iki kardeş takım karşı karşıya gelecek. Bordo mavili takım taraftarları bilsinler ki Kayseriÿbir deplasman değil, onların evleridir. Biz müsabaka öncesi Trabzondan gelen taraftarları karşılayıp kahvaltıya götüreceğiz. Ardından kol kolaÿgirip beraber stadyuma geçeceğiz. Bu gergin futbol ortamında tüm Türkiyeye güzel bir dostluk örneği göstermek istiyoruz. dedi.