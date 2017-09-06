Kayserispor, Sivasspor deplasmanına hazırlanıyor

Beşiktaş ile yaptığı hazırlık maçının ardından hafta sonu Sivasspor deplasmanına gidecek olan Kayserispor milli takım kampında olan Ryan Mendes ve Asamoah Gyan’dan yoksun antrenmanlarını sürdürüyor.

Karpuzatan Kayserispor tesislerinde yapılan idman öncesi açıklamalarda bulunan Kayserispor’un Rumen Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Ligin dördüncü maçı için iyi hazırlandıklarını söyledi.

Sumudica, “Beşiktaş ile iyi bir dostluk maçı yaptık. Sonuç güzel değil ama mücadelemiz güzeldi. Son üç maçımızı kaybetmedik. Sivas deplasmanında bunu devam ettirmek istiyoruz. Oradan puanlarla dönmek istiyoruz. Rakibimiz iyi bir takım gibi gözüküyor. Maçı kim isterse, kim yüreği ile oynarsa o kazanacak. Bu zamana kadar topladığımız puanlardan mutluyum. 4 puanımız var. Osmanlıspor maçının görüntülerini oyuncularımıza izlettim, onlara da söyledim; bir puan kazanmadık 2 puan kaybettik. Yine de oyuncularımızı kutladığım bir nokta var; oda 10 kişi kalıp golü bulduk. İyi bir atmosfer yakaladık. Bu atmosferle Demir Grup Sivasspor karşısında çok zor bir maça çıkacağız, oraya kazanmaya gidiyoruz'' dedi.

Kayserispor ile Demir Grup arasında oynanan müsabakanın “Anadolu Derbisi” olarak adlandırıldığı hatırlatılması üzerine Sumudica, “Sadece Demir Grup Sivasspor değil ligdeki 17 takımda bizim için derbi. Sivasspor’un Beşiktaş’tan, Beşiktaş’ın da Galatasaray’dan bir farkı yok. Sivasspor takımına saygım var ama biz mücadelemizi sahada yapıp kazanmaya gidiyoruz” dedi.

Yabancı futbolcu sayısı hakkında çıkan tartışmanın sorulması üzerine ligde kaliteli yabancı isimler olduğunu belirterek, “Ben federasyon başkanı yada yönetici değilim, ben Sumudica’yım. Ligde kaliteli yabancılar görüyorum buda ligin kalitesini de artırır. Ben takımımdaki Türk futbolculardan çok memnunum. Takımımdaki Türk ve yabancı futbolcular aynı seviyede. Hatırlatmak istediğim bir şey var; sezonun ilk maçında Galatasaray’a karşı 7 Türk sporcu ile oynadık” diye konuştu.

BAŞKAN EROL BEDİR: SİVASSPOR İLE EZELİ RAKİP EBEDİ DOSTUZ

Sarı kırmızılı takımın Sivas deplasmanı için yaptığı hazırlıkları yakından takip eden başkan Erol Bedir, Sivasspor ile Kayserispor’un ezeli rakip, ebedi dost olduğunu söyledi. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Başkan Bedir, “Milli maç arası nedeniyle lige verilen arada Beşiktaş ile yaptığımız hazırlık maçı iyi oldu. İstanbul’daki maç hem antrenman oldu hem de hocamızın sporcularını gözlemesi için iyi bir fırsat oldu. Cumartesi günü de ezeli rakibimiz ebedi dostumuz Sivasspor ile oynayacağız. Sivaslı kardeşlerimiz ile orada bir araya gelip iyi bir oyunla puan yada puanlar almak istiyoruz. Hocamız ve sporcular hırslı bizde inanıyoruz, inşallah iyi bir sonuçla döneceğiz” dedi.

Transfer konusunda sorulan soru üzerine bir forvet transferinde sona yeldiklerini söyleyerek, “Welliton’un haksız feshi sonrasında eğer şartlarımıza uyan bir isim olursa alabileceğimizi söylemiştik. Hücum mevkiinde sayısal eksikliğimiz vardı. 2-3 sporcu ile konuştuk en iyi tercih olarak Nikola Stojiljkovic geliyordu. Sırp forvet ile büyük ölçüde anlaşıldı. Bugün Kayseri’de olacak. Son kez oturup konuşacağız. Sonra sağlık kontrolünden geçtikten sonra, takımla akşam antrenmanına çıkacak.

Nikola hazır olarak gelecek, eğer Sumudica isterse Sivasspor maçında da forma giyebilecek. Bunun dışında fırsat transferi denk gelirse yapabiliri, aksi takdirde Şubat ayına kadar transfer dönemini kapatmış bulunuyoruz” diye konuştu.