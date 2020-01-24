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Haber Giriş: 24.01.2020 - 13:57,Son Güncelleme:/

Kayserispor Sapunaru ile anlaşma sağladı | Transfer Haberleri

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Kayserispor Sapunaru ile anlaşma sağladı | Transfer Haberleri

Süper Lig ekibi Kayserispor, Denizlispor ile yollarını ayıran Sapunaru ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Hes Kablo Kayserispor, son transferini gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar, devre arası transfer döneminde Mairo Situm, Zoran Kvrzic, Gustavo Campanharo, Muris Mesanovic, Enver Cenk Şahin, Oğuzhan Çapar, Emre Taşdemir ve son olarak bugün eski oyuncusu Cristan Sapunaru'yu kadrosuna kattı. Bugün itibari ile lisansı çıkartılan Sapunaru takımla birlikte çalışmalara başladı.

2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarından Hes Kablo Kayserispor forması giyen Cristian Sapunaru, sezon sonuna kadar yeniden Sarı Kırmızılı takım için ter dökecek.

Kayserispor'dan ayrılan Bilal Başacıkoğlu, Trabzonspor ile anlaşmıştı...

Kayserispor Sapunaru ile anlaşma sağladı | Transfer Haberleri

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