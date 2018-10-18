Kayserispor 'özel' öğrencilerle bir araya geldi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKayserispor 'özel' öğrencilerle bir araya geldi
GeriFutbol Kayserispor 'özel' öğrencilerle bir araya geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
18.10.2018 - 15:18, Son Güncelleme:

Kayserispor 'özel' öğrencilerle bir araya geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayserispor 'özel' öğrencilerle bir araya geldi

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ile futbolcular, özel eğitim merkezindeki öğrencileri ziyaret etti.

Merkez Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren merkezi ziyaret eden Sağlam ile futbolcular Muammer Yıldırım ve Silviu Lung'u öğrenciler, öğretmenler ve veliler karşıladı. Sağlam ve futbolcular, Kayserispor atkısı hediye ettikleri çocuklarla pasta kesip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gazetecilere açıklama yapan Sağlam, toplum için çok değerli insanların eğitim gördüğü bir merkezi ziyaret etmekten son derece mutlu olduklarını söyledi.

Özel insanlara toplumun her kademesinden destek verilmesi gerektiğini belirten Sağlam, "Bugün çok güzel bir yerdeyiz. Güzel kardeşlerimizi ziyarete geldik. Onlar toplumumuz için çok değerli. Dolayısıyla herkesin bu konuda biraz daha hassas düşünüp bu kardeşlerimize her yerde ilgi gösterip, destek olması gerekiyor. Hepimiz birer engelli adayıyız." diye konuştu.

Eğitim gören çocukların ülkenin geleceği olduğunu, ilerleyen süreçte çok iyi yerlere geleceklerini ümit ettiğini dile getiren Sağlam, şunları kaydetti:

"Bu kardeşlerimize bedensel ve zihinsel engelli denilmesini istemiyorum. Onlar gördüğünüz gibi çok değerli, güzel kardeşlerimiz. Bu rehabilitasyon merkezinde onlara gerekli özen gösteriliyor, tedavileri yapılıyor. Allah'ın izniyle de hafif problemi olan kardeşlerimiz kısa süre içerisinde sağlıklarına kavuşacaklar, toplum içerisinde çok önemli yere gelecekler. Bu güzel kardeşlerimizle ilgilenen, onlara fedakarca emek harcayan buradaki eğitimci kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Bu güzel anı bize yaşatan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah yarınlar hem bu kardeşlerimiz hem de Kayserispor için daha güzel olacak."

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 105Chelsea - Manchester Utd
    3
    MS1
    1,50
    15327kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Wolfteam’de derbi tarihi belli oldu

Wolfcity Bursa'da şampiyon COLLECTORS

Atiker Konyaspor'dan anlamlı bağış

F.Bahçe’nin Sivasspor hazırlıkları devam etti