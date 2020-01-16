AA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 10:36,
Kayserispor, Oğuzhan Çapar'ı kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Oğuzhan Çapar'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kayserispor, TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da forma giyen 23 yaşındaki stoperi Oğuzhan Çapar'ı renklerine bağladı.
Lisans işlemleri tamamlanan oyuncunun, sarı-kırmızılı ekibin hafta sonu Aytemiz Alanyaspor oynayacağı karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.
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