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GeriFutbol Kayserispor, Oğuzhan Çapar'ı kadrosuna kattı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 10:36,Son Güncelleme:/

Kayserispor, Oğuzhan Çapar'ı kadrosuna kattı

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Kayserispor, Oğuzhan Çapar'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Oğuzhan Çapar'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kayserispor, TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da forma giyen 23 yaşındaki stoperi Oğuzhan Çapar'ı renklerine bağladı.

Lisans işlemleri tamamlanan oyuncunun, sarı-kırmızılı ekibin hafta sonu Aytemiz Alanyaspor oynayacağı karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

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