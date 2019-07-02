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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
02.07.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Kayserispor, Mert Kula'yı transfer etti!

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Kayserispor, Mert Kula'yı transfer etti!

İstikbal Mobilya Kayserispor, Sarıyer’de forma giyen Mert Kula’yı kadrosuna kattı.

Geçen sezon TFF 2.Lig ekiplerinden Sarıyer forması giyen 24 yaşındaki genç futbolcu yeni sezonda İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyecek.

Gelecek vaadeden futbolcular arasında yer alan savunma oyuncusu Mert Kula bu hafta içi Kayseri’ye gelerek önce sağlık kontrolünden geçecek ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Mert Kula, daha önce İstanbul Gençlerbirliği, Kasımpaşa A.Ş, Menemenspor, Sarıyerspor formaları giydi.

Süper Ligde 2 maç, Türkiye Kupası 10 maç, TFF 2.Lig 67 maç, U21 Ligi 98 maç, Özel maçlar 2 maç, Elit Akademi Ligi U19 1 maç, Akademi Ligi U18 Türkiye Finalleri 8 maç ve Akademi Ligi U18 2 maçta forma giydi.

Mert, toplam 188 maçta forma giydi.

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Kayserispor, Mert Kulayı transfer etti

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