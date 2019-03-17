Kayserispor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Kritik maça kısa bir süre kala, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Kayserispor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir 26. hafta maçında karşılaşacak. Galatasaray ile arasında 8 puan fark bulunan Medipol Başakşehir, bu maçı kazanarak aradaki puan farkını korumak istiyor. İşte, Kayserispor Medipol Başakşehir maçına ilişkin ayrıntılar...
Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, bugün İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Müsabaka, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
57 PUANLA LİDER
Ligde geride kalan 25 maçta 57 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde haftaya lider giriyor. Son iki maçından 1 puan alabilen İstikbal Mobilya Kayserispor ise 32 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.
EMRE CEZALI, CLİCHY SAKAT
Medipol Başakşehir'de sarı kart cezalısı kaptan Emre Belözoğlu, Kayseri deplasmanında takımındaki yerini alamayacak. Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe mücadelesinin 86. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.
Ligdeki son 11 maçını kaybetmeyen İstanbul ekibinde Fransız sol bek Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor. Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme nedeniyle tedavisi devam eden Clichy, bu mücadelede de forma giyemeyecek.
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