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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 10:57,Son Güncelleme:/

Kayserispor, Mario Situm'u bitirdi

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Kayserispor, Mario Situm'u bitirdi

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Mario Situm'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kayserispor, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'de forma giyen 27 yaşındaki forvet Mario Situm'u renklerine bağladı.

Lisans işlemleri tamamlanan Hırvat futbolcunun, sarı-kırmızılı ekibin hafta sonu Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

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