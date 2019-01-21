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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
21.01.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Kayserispor, Manisa'ya gidiyor

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Kayserispor, Manisa'ya gidiyor

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak 1 puan ile başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi.

Son 16 turu rövanş maçında yarın Akhisarspor ile karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılı takım bugün havayolu ile İzmir'e oradan da Manisa'ya geçerek maç saatini beklemeye başlayacak. İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, kupaya önem verdiklerini söylerken, isimlerini çeyrek finale yazdırmak istediklerini söyledi. Ligde ikinci yarının ilk maçında Antalyaspor karşısında takımın iyi bir futbol ortaya koyduğunu dile getiren Orhan Taşçı, “Oyun olarak baktığımızda üç puan ile ayrılmamız gereken bir maçtı. Antalyaspor karşısında üstün bir futbol ortaya koymamıza rağmen gol bulamayınca bir puana razı olduk. Deplasmanda 1 puanı kazanç hanesinde düşünmemiz lazım. Şimdi bu maçı unutarak yarın Akhisarspor ile oynayacağımız kupa maçını düşünmemiz gerek. Türkiye kupasına önem veriyoruz. İlk maçta kendi evimizde 2-1 yenilmemiz her şeyin bittiği anlamına gelmez. Biz tura inanıyoruz. Oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yaparak İstikbal Mobilya Kayserispor ismini çeyrek finale yazdıracaktır” dedi.

Yolculuk başlıyor

Antalyaspor maçı sonrasında bu kentte konaklayan İstikbal Mobilya Kayserispor, bugün 15.05 uçağı ile İzmir'e gidecek. İzmir'den karayolu ile Manisa'ya geçecek olan kafile maç saatini beklemeye koyulacak. Kayseri ekibi maçı oynadıktan sonra İzmir'e geçerek geceyi burada geçirecek. Takım, 24 Ocak Çarşamba günü 07.15 uçağı ile Kayseri'ye dönecek. İstikbal Mobilya Kayserispor, ilk maçta kendi evinde 2-1 mağlup olduğu Akhisarspor ile son 16 Turu rövanş maçı için yarın saat 18.00'da Spor Toto Akhisar Stadı'na çıkacak.

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