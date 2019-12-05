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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
05.12.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Kayserispor, Manisa FK maçına yedek kadroyla çıkacak!

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Kayserispor, Manisa FK maçına yedek kadroyla çıkacak!

İstikbal Mobilya Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası maçına yedek ağırlıklı kadro ile çıkacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5.Kademe ilk maçına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkacak.

Teknik Direktör Bülent Uygun, Manisa FK maçı için bir çok as oyuncusunu kadroya almadı.

As kadrodan Aymen Abdennour, Atila Turan'ın forma giyeceği maçta Alpay Çelebi (Sakat), Levent Gülen (Sakat), Adryan Tavares (Kadro dışı), Bilal Başacıkoğlu (Kadro dışı), Emre Demir, Hakan Arıkan, Umut Bulut, Hasan Hüseyin Acar, Silviu Lung, Miguel Lopes, Benoit Poulain, Yasir Subaşı, Şamil Çinaz, Dja Djedje, Pedro Henrique ve Bernard Mensah oynamayacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un maç kadrosu şu şekilde:

İsmail Çipe (kaleci), Umut Eren Tunç (kaleci), Ramazan Civelek, Aymen Abdennour, Mert Kula, Atila Turan, Aksel Aktaş, Ercan Çiftci, Ziya Alkurt, Ben Rienstra, Nurettin Korkmaz, Artem Kravets, Ümran Zambak, Selahattin Seyhun, Taner Gümüş, Zekeriya Kartal, Furkan Polat, Furkan Şahin, Talha Sarıarslan.

Kayserispor, Manisa FK maçına yedek kadroyla çıkacak

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