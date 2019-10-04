Kayserispor, İzmir'e 6 eksikle gitti! Rakip Göztepe...
İstikbal Mobilya Kayserispor, Göztepe maçında 6 futbolcusundan yararlanamayacak.
Süper Lig’in 7.haftasında deplasmanda Göztepe A.Ş ile 3 puan mücadelesi verecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da 6 eksik var.
Sakatlıkları devam eden Şamil Çinaz, Artem Kravets, Alpay Çelebi, Emmanuel Adebayor ve kırmızı kart cezalılar Pedro Henrique ile Bernard Mensah yarın Göztepe karşısında forma giyemeyecek.
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