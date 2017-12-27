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Kayserispor ikinci yarı açıldı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Kayserispor, konuk ettiği Antalyaspor’u 3-1 mağlup etti.

Hürriyet Haber
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Stat: Kadir Has

Hakemler: Hüseyin Göçek , Erdem Bayık, , Candaş Elbil

Kayserispor: Zülfikar , Levent (Erdal dk. 46 ), Espinoza , Meleg (Şamil dk. 31 ), Deniz , Stajiljkovic (Umut dk. 31 ), Mandes , Sapunaru , Badji , Kucher , Atilla

Yedekler: Lung, Berkant, Bia

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Antalyaspor: Boffin , Angelo , Yusuf , Nazım , Zeki (Mustafa dk. 90 ?), Maicon , Yekta , Grando , Harun , Deniz Kadah , Musa

Yedekler: Ferhat, Oğuzhan, Hamdi

Teknik Direktör: David Badia

Goller: Umut (dk. 52), Deniz (dk. 54), Mendes (dk. 89) (Kayserispor), Deniz Kadah (dk. 5) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Espinoza, Deniz, Sapunaru (Kayserispor), Musa, Yekta, Ferhat, Zeki, Boffin (Antalyaspor)

Kırmızı Kart: Maicon (dk. 90), Angelo (dk. 90) (Antalyaspor)

Kayserispor ikinci yarı açıldı

Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)

5. dakikada defansın arkasına atılan topta kaleci ile karşı karşıya kalan Deniz Kadah’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

16. dakikada Maicon’ın ceza sahası dışarısından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

43. dakikada Deniz’in kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta gitti.

44. dakikada Mendes’in sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)

52. dakikada Deniz’in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasında topa iyi yükselen Umut’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

54. dakikada Umut’un savunmanın arkasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Deniz, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1

68. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Grando’nun vuruşunda top üstten auta çıktı.

89. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz topu müsait durumdaki Mendes'e çıkardı. Mendes, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

 

Ziraat Türkiye Kupası

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