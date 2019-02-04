Kayserispor Hikmet Karaman'la yenilmeyi unuttu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKayserispor Hikmet Karaman'la yenilmeyi unuttu
GeriFutbol Kayserispor Hikmet Karaman'la yenilmeyi unuttu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
04.02.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Kayserispor Hikmet Karaman'la yenilmeyi unuttu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayserispor Hikmet Karaman'la yenilmeyi unuttu

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 6 maçta 10 puan toplarken rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasının ardından ligin 15. haftasında görevi devralan Hikmet Karaman, takımının başında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakaladı. Karaman'dan önce 14 maçta 12 puan toplayan ve ligini dibine demir atan Kayserispor, deneyimli teknik adamla 6 maçta 10 puan toplayarak düşme potasının üzerine çıkmayı başardı.

Hikmet Karaman yönetimindeki ilk lig mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0, ertesi hafta ise sahasında Akhisarsopr'u 1-0'la geçen Kayseri ekibi, daha sonra karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1-1), Antalyaspor (0-0), Bursaspor (1-1) ve Evkur Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kaldı.

- Hikmet Karaman'la takım savunması güçlendi

Sarı-kırmızılı ekip, Hikmet Karaman'ın göreve gelmesiyle takım savunmasında ön plana çıktı. Hikmet Karaman'dan önce oynadığı 14 maçta kalesinde 24 gol gören Kayserispor, tecrübeli hoca ile çıkılan 6 maçta 3 gol yedi. Sezon başından bu yana hücumda gol yollarında sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı ekipte bu problem ise devam ediyor. Kayseri ekibi, bu sezon 20 maçta rakip fileleri 17 kez havalandırırken, maç başı 0,85 gol ortalamasında kaldı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (04.02.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sahada golcü, evde müzisyen

Denizlispor'un sevinci kursağında kaldı

Giresunspor'da Ümit Özat'la yollar ayrıldı

Kayserispor Hikmet Karaman'la yenilmeyi unuttu