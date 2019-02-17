Kayserispor - Göztepe
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, Ege temsilcisi Göztepe'yi konuk ediyor. Ev sahibi takım, 14. dakikada Chery'nin attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti.
Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Serkan Tokat yönetiyor.
Kayserispor'un 11'i: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Atila, Deniz, Şamil, Mensah, Chery, Umut, Kravets.
Göztepe'nin 11'i: Beto, Gassama, Reis, Titi, Agbenyenu, Alparslan, Poko, Castro, Halil, Gouffran, Deniz
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