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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
İHA
26.12.2018 - 12:12, Son Güncelleme:

Kayserispor, geçen sezonun gerisinde kaldı

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Kayserispor, geçen sezonun gerisinde kaldı

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunda ilk yarı tamamlandı. Kayserispor, ligin ilk yarısında oynadığı 17 maç sonunda topladığı 19 puan ile 13. sırada yer aldı.

Sarı-Kırmızılı takım 2017-18 sezonunun ilk yarısını 30 puan toplayarak 5. sırada bitirmişti. İki sezon arasındaki 11 puanlık fark ise büyük dikkat çekti.

Kayserispor geçtiğimiz sezon yola Rumen Teknik Adam Marius Sumudica ile başladı. Yaptığı transferler ve oluşturduğu kadro ile lige damga vuran bir başlangıç yapan Kayserispor aldığı galibiyetler ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Sarı-Kırmızılı takım geçtiğimiz sezon ligin 17 maçlık ilk yarı periyodunu 30 puan ile tamamladı. 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alan Kayseri ekibi rakip filelere 25 gol atarken kendi kalesinde ise 18 gol görmüştü. Süper Lig ekibi, geçtiğimiz sezon aldığı bu başarılı sonuçlar ile ligin ilk yarısında en az gol yiyen ve en fazla gol atan takımlar arasında yer almıştı.

Kayserispor, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonunda ise büyük kayıplar yaşadı.

Ligin geride kalan 17 haftasında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan Sarı-Kırmızılı takım 19 puan toplayarak kendisine ancak 13. sırada yer buldu. Bu sezon kalesini bir türlü gole kapatamayan Kayseri ekibi yediği 25 gol ile en çok gol yiyen takımlar arasında bulunurken attığı 15 gol ile ligin en az gol atabilen ikinci takımı oldu. Geçtiğimiz sezon ile bu sezon arasında büyük farklar bulunan Kayserispor, geçen sezonu tek hoca ile bitirirken, bu sezon ilk yarı bitmeden teknik adam değişikliğine gitmiş oldu.

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