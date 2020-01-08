MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKayserispor, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir'i istedi! Son dakika transfer haberleri
GeriFutbol Kayserispor, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir'i istedi! Son dakika transfer haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 08.01.2020 - 13:22,Son Güncelleme:/

Kayserispor, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir'i istedi! Son dakika transfer haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayserispor, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir'i istedi! Son dakika transfer haberleri

Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray'dan Emre Taşdemir ile orta saha Jimmy Durmaz'ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Sezon başında İsmail Çipe ve Ramazan Emirhan Civelek'i Galatasaray'dan kiralık olarak transfer eden Kayserispor, şimdi de sol bek Emre Taşdemir ile orta saha Jimmy Durmaz'ı da kadar kadrosuna katmak istiyor.

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki'nin de alınmasına onay verdiği Jimmy ve Emre için ikinci kez nabız yoklandı. Jimmy Durmaz ile Emre Taşdemir ismi daha önce Mensah'ın takas edilmesi için isimleri gündeme gelmişti.

Antalya'da bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Galatasaray'dan gelecek yanıta göre transfer çalışmalarına yön verecek.

Saracchi: "Galatasaray dünya çapında bir kulüp"Galatasaray, 1,5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi için imza töreni düzenledi.
daha fazla video için

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle