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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
30.08.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 'Zafer' mesajı

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Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 'Zafer' mesajı

Kayserispor Galatasaray maçı ile Süper Lig'in üçüncü haftasında sıralamalar yeniden belirlenecek. İlk haftaya mağlubiyet ile başlayan, ikinci hafta ise galibiyete çok yakın iken 1 puan ile yetinmek zorunda kalan Galatasaray, son 10 mücadelesinde Kayserispor karşısında yalnızca iki kez mağlup oldu. Peki, Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Kayserispor Galatasaray maçı, ligin üçüncü haftasında futbolseverlerin yakından takip edeceği mücadele olacak. Lige iyi bir başlangıç yapamayan iki takım, galibiyet için sahada olacak. Peki, her iki takım taraftarlarının da üç puan bekleyeceği Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele öncesinden bazı bilgiler

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in üçüncü hafta mücadelesinde Kayserispor, Galatasaray'ı konuk edecek. 30 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yöneteceği mücadelede, Ali Saygın Ögel ve Samet Çavuş yardımcılıkları üstlenecek.

EROL BEDİR: "KAYSERİSPOR İNŞALLAH ZAFERLE AYRILIR"

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Süper Lig'de bugün Galatasaray ile yapacakları karşılaşmayla ilgili "Maç, Zafer Bayramı'nın olduğu gün. İnşallah Kayserispor da zafer ile ayrılır." dedi.

Bedir, Kulüpler Birliği Vakfının Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merkezinde gerçekleştirilen olağan genel kurulunun ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Galatasaray maçının keyifli geçeceğine inandığını dile getiren Bedir, "Maç, Zafer Bayramı'nın olduğu gün. İnşallah Kayserispor da zafer ile ayrılır. Zaten sonucu konusunda Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin bana tüyo verdi. Galatasaray ile oynadıkları maçla ilgili öngörüde bulunmuştu. 'Bizim maç ne olur başkan?' dedim. O da kulağıma bir şeyler söyledi. İnşallah tutar." ifadelerini kullandı.

Yeni transferleri Emmanuel Adebayor'un Galatasaray maçında görev alıp almayacağına teknik direktörlerinin karar vereceğini aktaran Bedir, şunları kaydetti:

"Son taktik idmanında Adebayor'un yerine 17 yaşında altyapıdan bir arkadaşımız oynamış. Hoca ile görüştüm, 'Benim işim belli olmaz. Onu da oynatırım, Adebayor'u da oynatırım, fark etmez. Önemli olan taktiksel ve fiziksel anlamda maçı kazanacak organizasyonları yapmak.' dedi. Bizim sadece Adebayor diye bir oyuncumuz yok, 24 oyuncumuz var. Bu yıl çok zengin bir kadromuz var. İnşallah bugün herkes fizik olarak hazır olur. Katkı verdikleri sürece de hoca istifade eder. Adebayor kalitesini ispat etmiş biri. Eğer hazırsa her hocanın sahada tutacağı bir oyuncu."

Erol Bedir, Medipol Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Mevlüt Erdinç'in transfer gündemlerinde olmadığını vurgulayarak, "Mevlüt Erdinç ile ilgili girişimimiz olmadı. Biz transferi kapadık. Elimizdeki kadro ile ligde devam edeceğiz." diye konuştu.

Ganalı futbolcuları Bernard Mensah'ı kadrolarında tutmayı düşündüklerini aktaran Bedir, "Mensah bizim çok önemli oyuncu. Mensah'ı göndermek istesek, istediğimiz zaman göndeririz. Hocamızın planları içerisinde Mensah'ın gitme durumu yok. Baş döndürücü bir şey olursa belki ama onun da da şu saatten sonra olacağı yok." değerlendirmesinde bulundu.

400. MÜCADELE

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de antrenörlük kariyerindeki 400. maça çıkmaya hazırlanıyor.

Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımın 30 Ağustos Cuma günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmada Türkiye'de 400. kez lig maçında görev yapacak.

Teknik direktörlük kariyerine 1987-1988 sezonunda MKE Ankaragücü'nde başlayan 65 yaşındaki Terim, başkent ekibini iki sezon çalıştırdı.

Fatih Terim, 1996-1997 sezonunda Galatasaray'ın başına geçti ve daha sonra Türkiye'deki kulüp kariyerinin tamamını büyük başarılar elde ettiği sarı-kırmızılı takımda geçirdi.

YÜZDE 60'LIK GALİBİYET ORANI

Fatih Terim, MKE Ankaragücü ve Galatasaray'ın başında görev aldığı 399 lig maçında 239 galibiyet, 96 beraberlik ve 64 mağlubiyet gördü.
Tecrübeli teknik adam, MKE Ankaragücü'ndeki döneminde çıktığı 70 lig maçında 27 galibiyet, 21 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı.

Terim, Galatasaray'da görev aldığı 329 lig karşılaşmasında ise takımı sahadan 212 galibiyet, 75 beraberlik ve 42 yenilgiyle ayrıldı.

Ligdeki 399 müsabakada yüzde 60'lık galibiyet oranı yakalayan Terim, maç başına 2,03 puan ortalaması tutturdu.

8 KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Fatih Terim, Süper Lig'de 8 kez mutlu sona ulaşarak bu kulvarda en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktör unvanını taşıyor.

Galatasaray'daki ilk döneminde üste üste 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını zirvede tamamlayarak 4 şampiyonluk kazanan Terim, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında da üst üste 2 şampiyonluk elde etti.

Tecrübeli teknik adam, 2017-2018 sezonun ortasında göreve başladığı Galatasaray'ı zirveye taşıdı ve 7. şampiyonluğunu yaşadı. Fatih Terim, geçen sezon da takımıyla mutlu sona ulaştı ve 8. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Lig tarihinde Terim'den sonra en fazla şampiyonluk kazanan teknik direktör ise Trabzonspor ile 4 kez mutlu sona ulaşan Ahmet Suat Özyazıcı.

LİG PERFORMANSI

Teknik direktör Fatih Terim'in Süper Lig performansı şöyle:
Sezon Takım Maç G B M
1987-88 MKE Ankaragücü 34 10 12 12
1988-89 MKE Ankaragücü 36 17 9 10
1996-97 Galatasaray 34 25 7 2
1997-98 Galatasaray 34 23 6 5
1998-99 Galatasaray 34 23 9 2
1999-00 Galatasaray 34 24 7 3
2002-03 Galatasaray 34 24 5 5
2003-04 Galatasaray 26 11 8 7
2011-12 Galatasaray 40 25 11 4
2012-13 Galatasaray 34 21 8 5
2013-14 Galatasaray 5 2 3 -
2017-18 Galatasaray 18 14 1 3
2018-19 Galatasaray 34 20 9 5
2019-20 Galatasaray 2 - 1 1
399 239 96 64

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