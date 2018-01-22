Galatasaray ile Kayserispor, lig tarihinde bu akşam 44. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 43 müsabakada Galatasaray 26, Kayserispor ise sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 92 golüne, Kayserispor 32 golle yanıt verebildi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 4-1 kazandı.

Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Kayserispor Galatasaray maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

44. randevu

İki takım Süper Lig'de tarihinde bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Galatasaray 26 kez sahadan galip ayrılırken, Kayserispor ise üç kez rakibini mağlup etti. 14 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu sezon Süper Lig’in ilk haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçı Galatasaray, 4-1 kazanmıştı.

Maicon cezalı, Ndiaye, Feghouli ve Muslera sınırda

Galatasaray’da Kayserispor karşından Brezilyalı defans futbolcusu Maicon cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli ve Fernando Muslera da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Osmanlıspor müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

Düdük Cüneyt Çakır’da

Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak da Barış Şimşek görev alacak.

Son dönemde eşitlik var



Galatasaray-Kayserispor rekabeti son yıllarda dengeli geçmeye başladı. İki takım arasında ligde yapılan son 6 maçta taraflar ikişer galibiyet alırken, 2 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.



Kayseri'deki maçlar



Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 21 lig maçında 8 kez yendi. Kayseri'deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 17, Galatasaray ise 28 gol attı. Kayserispor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974 tarihinde yapılan maçı 2-0 kazanan Kayserispor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı 20 müsabakadan 8'ini yitirdi, 12'sinde berabere kaldı. Geçen sezon Kayseri'deki karşılaşma 1-1 sona erdi.



En farklı skorlu galibiyetler



Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı. Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti. Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 43 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Kayserispor en az 1 puan hedefliyor..

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile yapacakları maça en az 1 puan hedefiyle hazırlandıklarını söyledi. Rumen teknik adam, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 22 Ocak Pazartesi günü konuk edecekleri Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunu aktardı.

Her maçta olduğu gibi Galatasaray karşısında da taraftara ihtiyaçları olduğunu belirten Sumudica, "Galatasaray'ın başında çok tecrübeli bir hoca var. Hedefleri olan, her sezon şampiyonluğa oynayan bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Galatasaray karşısına en az 1 puan parolasıyla çıkacağız. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Bu zor maçta taraftarların desteğini bekliyorum." dedi. Takımın durumunu da değerlendiren Sumudica, dengeli ve güçlü bir kadro kurduklarını, sezonun ikinci yarısısında da güzel sonuçlar almayı hedeflediklerini ifade etti.

Devre arası iki transfer yaparak kadrolarını güçlendirdiklerini, sezonun ilk yarısında sakatlıklarından dolayı forma şansı bulamayan Asamoah Gyan ve Silvestre Varela'nın da takıma katkı vermelerini beklediklerini anlatan Sumudica, şunları kaydetti:

"Takımdan ayrılacak 2-3 oyuncumuz var. Kadromuz kalabalık oldu. Limit açmak için de 2-3 oyuncuyu göndermemiz gerekiyor. Varela da Gyan da Antalya'daki gibi çalışırlarsa takıma yardım edebilirler. Maç gününü bekliyoruz. Takım Antalya'da gerçekten çok iyi çalıştı. Güzel şeyler bizi bekliyor. Dengeli, iyi bir kadro kurduk. Transferi de kapattığımızı söyleyebilirim. Bu takımla ligde mücadelemize devam edeceğiz." Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmesine de değinen Sumudica, Teleset Akhisar Belediyespor ile eşit tur şansına sahip olduklarını dile getirdi.



Antrenman



Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde teknik direktör Sumudica yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Koşuyla başlayan antrenmanda, pas ve topla çeşitli çalışmalar yapıldı. İdmana, yeni transferler William de Amorim ile Artem Kravets de katıldı.