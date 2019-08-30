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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
30.08.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Kayserispor - Galatasaray: 2-3

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Kayserispor - Galatasaray: 2-3

Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Galatasaray, İM Kayserispor deplasmanında boy gösterdi. Galatasaray ilk yarı 1-0 geride kapadığı mücadeleyi 3-2 kazandı. Galatasaray'ın gollerini 66. dakikada penaltıdan Younes Belhanda ve 87'de Ryan Babel kaydetti. 90+9'da Adem Büyük son sözü söyledi. Ev sahibi takımda 65'te Abdennour ve 77'de Junior Henrique ve son dakikalarda Umut Bulut kırmızı kart gördü. Galatasaray'da da Emre Mor kırmızı kart gördü. Yedek kulübesinde ise yardımcı antrenör Ümit Davala birlikte mücadelede toplam 5 kırmızı kart çıktı... Galatasaray 4 puana yükseldi. Kayserispor ise 1 puanda kaldı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu , Ali Saygın Ögel , Samet Çavuş

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung , Adebayor (Bilal dk. 85 ?), Abdennour , Poulain , Umut , Henrique , Lopes , Djedje (Mert dk. 70 ), Yasir , Rienstra , Mensah

Yedekler: Hakan, İsmail, Hasan, Atilla, Nurettin, Madiba, Zya, Tavares

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Galatasaray: Muslera , Belhanda , Babel , Ömer , Mariano (Linnes dk. 85 ?), Luyindama , Marcao , Nagatomo (Adem dk. 80 ), Feghouli , Diagne (Emre Mor dk. 46 ), N'zonzi

Yedekler: Okan, Şener, Ahmet, Selçuk, Donk, Yunus, Jimmy Durmaz

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Henrique (dk. 38) (İstikbal Mobilya Kayserispor), Belhanda (dk. 65 pen.), Babel (dk. 87), Adem (dk. 90+8) (Galatasaray)

Kırmızı Kartlar: Abdennour (dk. 65), Henrique (dk. 74), Umut (dk. 90) (İstikbal Mobilya Kayserispor), Emre Mor (dk. 89) (Galatasaray), Ümit Davala

Sarı Kartlar: Djedje, Adebayor, Mensah (İstikbal Mobilya Kayserispor), Belhanda, Mariano, Ömer, Marcao, (Galatasaray)

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 3. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında, ligdeki son maça göre kadroda 3 değişikliğe gitti. 

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Terim, geçen hafta ligde 1-1 sona eren Konyaspor maçına göre kadroda üç değişiklik yaptı. 

Konyaspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Seri'nin yerine sakatlığı iyileşen Belhanda, Donk'un yerine cezası sona eren Marcao, Emre Mor'un yerine Ömer Bayram şans buldu. 

Galatasaray maça Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Ömer Bayram, Feghouli, Belhanda, Babel, Diagne 11'iyle çıktı. 
Sarı-kırmızılı ekibin kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Adem Büyük, Linnes, Donk, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün, Emre Mor yer aldı. 

- Belhanda 11'e döndü 

Belinde ağrıları olduğu için geçen hafta Konyaspor maçında forma giyemeyen Faslı futbolcu Younes Belhanda, 1 maç aranın ardından kadrodaki yerini aldı. 
Fatih Terim, Belhanda'ya Kayserispor karşısında ilk 11'de yer verdi. Öte yandan cezası sona eren Marcao 11'e döndü. 

- Hikmet Karaman'dan iki değişiklik 

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da ligin 3. haftasında 1-1 berabere kaldıkları MKE Ankaragücü maçına göre ilk 11'de iki değişiklik yaptı. 
Karaman, sol kanatta Atila Turan'ın yerine Yasir Subaşı'na, hücum hattında ise yeni transfer Adebayor'a forma şansı verdi. 

Sarı-kırmızılı ekip, Lung, Lopes, Abdennour, Poulain, Yasir Subaşı,

Djedje, Mensah, Rienstra, Henrique, Umut Bulut, Adebayor 11'iyle sahada yer
aldı. 

- Yeni transfer Adebayor ilk 11'de 

Kayseri ekibinin hafta başında transfer ettiği yıldız oyuncu Emmanuel Adebayor, ilk 11'de sahaya çıktı. Maç kadrosuna alınan yeni transferler Tavares ile Ntep ise yedek kulübesinde yer aldı. Öte yandan, Kayserispor taraftarları, Galatasaray maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Galatasaray taraftarları da takımlarını destekledi. 

Maçtan dakikalar (İlk Yarı) 

7. dakikada Henrique'nin ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Muslera ile defans anlaşmazlık yaşayınca karambol oluştu, ancak Galatasaray savunması topu uzaklaştırarak rahat bir nefes aldı. 

16. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza ceza sahasında topa yükselen Marcao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. 

28. dakikada Yasir'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Adebayor'un kafa vuruşu kaleci Muslera'da kaldı. 

30. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Mariano'nun sert vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı. 

38. dakikada Galatasaray savunmasının hatasıyla topu önünde bulan Herique, kaleci Muslera'yı çalımlayarak takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0 

42. dakikada Feghouli sağ kanattan getirdiği topu ceza sahasında müsait durumdaki Luyindama'ya bıraktı. Luyindama'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'ta kaldı. 

44. dakikada Lopes'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda bulunan Umut şut çekmekte gecikince kaleci Muslera topu uzaklaştırdı. 

45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada ceza sahası çizgisi üzerinde topu önünde bulan Feghouli'nin şutunda top az farkla üstten auta çıktı. 

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı) 

49. dakikada Mensah'ın ceza sahasına yaptığı ortada top savunmadan döndü. Topu tekrar önünde bulan Mensah rakiplerini geçerek önünü boşalttı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mensah şutunu çıkardı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti. 

56. dakikada Feghouli'nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Belhanda'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Lung'ta kaldı. 

60. dakikada Feghuili'nin şutunda top kaleci Lung'tan döndü, dönen topu takip eden Babel meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından pozisyon gol değeri kazanmadı. 

65. dakikada ceza sahası içerisine yapılan ortada Abdennour ile Babel topa yükseldi. Pozisyon bitiminde VAR'a giden hakem Mustafa Öğretmenoğlu, Abdennour'un topa elle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Topun gerisine gelen Belhanda, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımının beraberlik golünü kaydetti. Pozisyon sonrası Abdennour ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. 1-1 

74. dakikada İstikbal Mobiluya Kayserisporlu oyuncu Henrique, rakibi Mariano'ya yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. 

87. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Babel'in şutunda top savunmaya çarparak ağlarla buluştu. 1-2 

89. dakikada Emre Mor, rakibine yaptığı hareketin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. 

90. dakikada Bilal'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa yükselen Umut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2 

90+4. dakikada sol kanattan yapılan ortaya ceza sahası içerisinde yükselen Luyindama müsait pozisyondaki kafa vuruşunda topu yandan auta gönderdi. 

90+8. dakikada Feghouli'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasında topu kontrol eden Adem, düzgün vuruşla takımını tekrar öne geçiren golü kaydetti. 2-3 

 

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