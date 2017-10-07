Kayserispor Futbol Okulları, A takımı ziyaret etti

Siz de "Eylül'de tatilin tadı başkadır" diyenlerden misiniz? O güzelim kumsallar biraz boşaldığında, güneş tam istediğiniz gibi sizi ısıttığında mı tatilin keyfini çıkarabiliyorsunuz? O zaman bu listeye dikkat! Sizin için 5 cennetten 20 şahane tatil fırsatını bir araya getirdik. Son dakikaya kaldım diye üzülmeyin; çözüm burada!