Kayserispor, Fenerbahçe'yi solladı
Süper Lig'de 21. haftanın perdesi Kayseri'de açıldı. Yeni Malatyaspor ve Göztepe karşısında aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Fenerbahçe, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 23 puanda kaldı ve 13. sıraya geriledi. Puanını 25'e yükselten Kayserispor ise 11. sıraya yükseldi.
Süper Lig'in 21.haftasında Kayserispor, haftanın açılış maçında Fenerbahçe'yi konuk etti. Kayserispor, Fenerbahçe'yi Kravets'in 86. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 25 puana yükselten Kayserispor, 23 puanlı Fenerbahçe'yi solladı ve 11. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise 13. sıraya geriledi. 44 puanla liderlik koltuğunda oturan Başakşehir, evinde Erzurumspor'u konuk edecek. Zirve takibini sürdüren Beşiktaş ise Bursaspor ile kozlarını paylaşacak. Başakşehir'in ensesinde bulunan Galatasaray, haftanın maçında Trabzonspor'la karşılaşacak.
Süper Lig puan durumu
1- Başakşehir - 44 puan (1 maçı eksik)
2- Galatasaray - 36 puan (1 maçı eksik)
3- Beşiktaş - 33 puan (1 maçı eksik)
4- Yeni Malatyaspor - 33 puan (1 maçı eksik)
5- Trabzonspor - 33 puan (1 maçı eksik)
6- Konyaspor - 32 puan (1 maçı eksik)
7- Kasımpaşa - 29 puan (1 maçı eksik)
8- Sivasspor - 28 puan (1 maçı eksik)
9- Antalyaspor - 28 puan (1 maçı eksik)
10- Alanyaspor 25 puan (1 maçı eksik)
11- Kayserispor - 25 puan
12- Bursaspor - 24 puan (1 maçı eksik)
13- Fenerbahçe - 23 puan
14- Göztepe - 22 puan (1 maçı eksik)
15- Çaykur Rizespor - 21 puan (1 maçı eksik)
16- Ankaragücü - 20 puan (1 maçı eksik)
17- Erzurumspor - 17 puan (1 maçı eksik)
18- Akhisarspor - 17 puan (1 maçı eksik)
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