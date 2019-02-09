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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
09.02.2019 - 07:36, Son Güncelleme:

Kayserispor, Fenerbahçe'yi solladı

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Kayserispor, Fenerbahçe'yi solladı

Süper Lig'de 21. haftanın perdesi Kayseri'de açıldı. Yeni Malatyaspor ve Göztepe karşısında aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Fenerbahçe, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 23 puanda kaldı ve 13. sıraya geriledi. Puanını 25'e yükselten Kayserispor ise 11. sıraya yükseldi.

Süper Lig'in 21.haftasında Kayserispor, haftanın açılış maçında Fenerbahçe'yi konuk etti. Kayserispor, Fenerbahçe'yi Kravets'in 86. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 25 puana yükselten Kayserispor, 23 puanlı Fenerbahçe'yi solladı ve 11. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise 13. sıraya geriledi. 44 puanla liderlik koltuğunda oturan Başakşehir, evinde Erzurumspor'u konuk edecek. Zirve takibini sürdüren Beşiktaş ise Bursaspor ile kozlarını paylaşacak. Başakşehir'in ensesinde bulunan Galatasaray, haftanın maçında Trabzonspor'la karşılaşacak.

Süper Lig puan durumu

1- Başakşehir - 44 puan (1 maçı eksik)

2- Galatasaray - 36 puan (1 maçı eksik)

3- Beşiktaş - 33 puan (1 maçı eksik)

4- Yeni Malatyaspor - 33 puan (1 maçı eksik)

5- Trabzonspor - 33 puan (1 maçı eksik)

6- Konyaspor - 32 puan (1 maçı eksik)

7- Kasımpaşa - 29 puan (1 maçı eksik)

8- Sivasspor - 28 puan (1 maçı eksik)

9- Antalyaspor - 28 puan (1 maçı eksik)

10- Alanyaspor 25 puan (1 maçı eksik)

11- Kayserispor - 25 puan

12- Bursaspor - 24 puan (1 maçı eksik)

13- Fenerbahçe - 23 puan

14- Göztepe - 22 puan (1 maçı eksik)

15- Çaykur Rizespor - 21 puan (1 maçı eksik)

16- Ankaragücü - 20 puan (1 maçı eksik)

17- Erzurumspor - 17 puan (1 maçı eksik)

18- Akhisarspor - 17 puan (1 maçı eksik)

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