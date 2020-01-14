Kayserispor Fenerbahçe ZTK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor ile Fenerbahçe ZTK son 16 turu ilk maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. Kritik müsabakaya kısa bir süre kala, maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Kayserispor Fenerbahçe ZTK maçı hakkında ayrıntılar...

Kayserispor-Fenerbahçe maçı saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Bahattin Şişmek yönetecek. Mücadele ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

Kayserispor ise Bayrampaşa ve Manisa Futbol Kulübünü eleyerek Son 16 turuna geldi.

İki ekip arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında 1-0 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'NİN KADROSU

Fenerbahçe’nin, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertlilerin 22 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriç.