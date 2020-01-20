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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.01.2020 - 13:36,Son Güncelleme:/

Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazır

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Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazır

Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde Antalya'daki otelin sahasında gerçekleştirilen antrenmana oyuncular koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, pas, top kapma ve dar alanda çift kale maçın ardından sona erdi.

İki takım arasında Kayseri'de oynanan kupada son 16 turunun ilk maçı 0-0 tamamlanmıştı. 

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