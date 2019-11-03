Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriKayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
GeriSpor Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
03.11.2019 - 17:49, Son Güncelleme:

Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 10. haftasının önemli müsabakalarından birinde İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu akşam oynanacak müsabakaya kısa bir süre kala, maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda bu akşam İstikbal Mobilya Kayserispor'la karşılaşacak. Son iki haftada aldığı galibiyetlerle lider Aytemiz Alanyaspor'la puan farkını 1'e düşürüp 17 puanla 2. sıraya yükselen sarı-lacivertliler, çıkışını Kayseri'de de sürdürme peşinde. İşte, Kayserispor Fenerbahçe maçına ilişkin tüm ayrıntılar...

Fenerbahçe ve İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 10. haftasında mücadele edecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Müsabaka, beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.



İLK 11'LER

Kayserispor: Lung , Miguel Lopes , Poulain , Abdennour , Yasir , Dja Djedje , Şamil Çinaz , Mensah , Bilal , Umut Bulut , Adebayor

Fenerbahçe:  Altay , Isla , Zanka , Serdar Aziz , Hasan Ali Kaldırım , Emre Belözoğlu , Luiz Gustavo , Victor Moses , Garry Rodrigues , Ozan Tufan , Vedat Muriqi

KAYSERİ'DE DURUMLAR KRİTİK

Sezona teknik direktör Hikmet Karaman'la başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da daha sonra göreve gelen Samet Aybaba iki hafta görevde kaldı. Yeni teknik direktörü Bülent Uygun'la ilk maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda. İstikbal Mobilya Kayserispor, 4 puanla 18. ve son sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe, Kayserispor maçına 4 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde rahatsızlığı devam eden kaleci Harun Tekin'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Adil Rami, Nabil Dirar ve Max Kruse, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

BÜLENT UYGUN 2 YIL SONRA SÜPER LİG'DE

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü.

Son olarak Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun başında Osmanlıspor'u çalıştıran Uygun, 5. haftada 17 Eylül 2017'de oynanan Sivasspor maçının ardından görevinden ayrılmıştı.

Daha sonra Katar'da takım çalıştıran Bülent Uygun, 2 yılı aşkın bir süre sonra Süper Lig'deki ilk sınavını, futbolculuğu döneminde önemli başarılar elde ettiği Fenerbahçe'ye karşı verecek.

İKİ EKİBİN 47. RANDEVUSU

İki takım arasında geride kalan 46 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 8 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 103 golüne, sarı-kırmızılılar 48 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki maçları Kayserispor, İstanbul'da 3-2, evinde de 1-0'lık skorlarla kazandı.

FENERBAHÇE'NİN KARNESİ

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 6 maçtan birini kazanabildi.

Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. Geçen sezon ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 6 müsabakada taraftarlar toplam 28 gol izledi.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLARIN ANALİZİ

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de 24. kez karşılaşacak.

Kayseri'deki 23 lig maçında Fenerbahçe 11 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip sadece 5 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı.

Kayseri'de Fenerbahçe 37, Kayserispor ise 20 gol attı.

BU SONUÇLAR UNUTULMUYOR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 62. sezonu yaşanan ligin tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle