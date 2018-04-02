Kayserispor 0-2 Fenerbahçe / CANLI
Süper Lig'in 27. haftasında zirve yarışından iyice uzaklaşmak istemeyen Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Sarı lacivertli ekip 8. dakikada Soldado'nun attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 12. dakikada Aatıf'ın attığı golle maçta skoru 2-0'a getirdi.
Süper Lig'in 27. haftasında zirve yarışından iyice uzaklaşmak istemeyen Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Kayserispor: Vedat, Levent, Kucher, Kana Biyik, Şamil, Espinoza, Güray, Mendes, Varela, Deniz, Umut
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Giuliano, Aatif, Soldado
Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
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