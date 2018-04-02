Milli maçlar nedeniyle lige ara verilmeden önce Galatasaray'la sahasında 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik 2 puan kaybeden sarı-lacivertlilerin, son haftalara girilirken puan kaybına tahammülü yok. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Vincent Janssen dışında eksik bulunmuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sona ermişti.

Öte yandan Fenerbahçe'de İspanyol santrfor Roberto Soldado ile Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Soldado ve Chahechouhe, Kayseri deplasmanında sarı kart görmesi durumunda 28. haftada oynanacak Osmanlıspor maçında cezalı duruma düşecek ve forma giyemeyecek. Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda bu akşam saat 20.00'de başlayacak haftanın kapanış maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Fenerbahçe ile Kayserispor 44. randevuda

Geride kalan lig maçlarında Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 27-6, gol sayısında da 96-44 üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, Kayserispor'u ligdeki son 3 maçta yenemezken, bu müsabakalarda taraftarlar toplam 17 gol izledi. Kayseri'de yapılan 21 maçta Fenerbahçe 10 kez galip geldi, ev sahibi ekip 4 kez kazandı Fenerbahçe ile Kayserispor, lig tarihinde bu akşam 44. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 43 maçta Fenerbahçe 27, Kayserispor 6 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 96 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 3-3 bitti.

Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Kayserispor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



Fenerbahçe 3 maçtır kazanamıyor



Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 3 maçı kazanamadı. Taraflar arasında geçen sezon İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlandı. Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 3 müsabakada taraftarlar toplam 17 gol izledi.



Kayseri'deki maçlar



Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de bu akşam 22. kez karşılaşacak. Kayseri'deki 21 lig maçında Fenerbahçe 10 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip sadece 4 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı. Kayseri'de Fenerbahçe 32, Kayserispor ise 19 gol attı. Geçen sezon Kayseri'deki müsabakayı Kayserispor 4-1 kazandı.



Tarihi sonuçlar



Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde, cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005'te, 20 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 60. sezonunu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.



Kayserispor Fenerbahçe arasındaki istatistikler

Kayserispor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 25 kez karşılaştı. Fenerbahçe bu maçların 20'sinde mağlup olmadı. Kayserispor, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye üç maçtır yenilmiyor. Bu, sarı kırmızılı ekibin Fenerbahçe karşısında elde ettiği en uzun yenilmezlik serisi. Kayserispor, Fenerbahçe ile oynadığı son üç maçta rakibine toplam 10 gol attı. Aynı sayıda golü bundan önceki 14 maçta kaydedebilmişlerdi. Bu eşleşmede oynanan son üç maçta toplam 17 gol oldu. İki takım arasında ligde oynanan toplam 25 maçta 80 gol atılırken, bu eşleşmediki hiçbir maç golsüz sonuçlanmadı. Kayserispor evinde oynadığı son 13 Süper Lig maçının 11'inde yenilmedi ve iç sahadaki son iki maçını 3-2'lik skorlar ile kazandı. Fenerbahçe, ligde oynadığı son 21 deplasman maçında sadece iki kez mağlup oldu. 2017 takvim yılı başından bu yana Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'den daha fazla puan toplayan takım yok. Fenerbahçe ligdeki son altı maçın dördünde kalesini gole kapattı ancak diğer iki maçta toplam altı gol yedi. Bu sezon ligde en az isabetli şut atan ikinci takım ile, kalesinde en az isabetli şut gören ikinci takım bu maçta karşı karşıya gelecek. Buna ek olarak, Kayserispor aynı zamanda ligde kalesinde en az isabetli şut gören dördüncü takım (96). Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de Başakşehir ile birlikte gole en fazla sebep olan hata yapan iki takımdan biri. Kayserispor, Fenerbahçe ile ligde oynadığı son üç maçın tamamında maçların 90. dakikaları ve sonrasında en az bir gol bulmayı başardı. Kayserispor'un ligde kalesinde gördüğü son dokuz golün beşi maçların 75. dakikalarından sonra geldi. Fenerbahçe'nin ligde deplasmanda attığı son 12 golün dokuzu Brezilyalı oyuncularından geldi: Giuliano, Fernandao & Josef de Souza. Asamoah Gyan'ın Süper Lig'de attığı tek gol, ligin ilk yarısındaki maçta Fenerbahçe karşısında gelmişti. Umut Bulut bu sezon Süper Lig'de 13 gol attı. Tecrübeli forvet, ligdeki bundan önceki iki sezonunda toplam sekiz gol kaydedebilmişti. Bu sezon Süper Lig'de sadece iki futbolcu attığı gollerle takımlarına Umut Bulut'tan daha fazla puan kazandırmayı başarabildi. Aatif Chahechouhe, Süper Lig'de Kayserispor'a karşı beş maçta dört gol attı. Bu sezon ligde en fazla pas arası yapan isim Josef de Souza.