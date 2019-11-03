Kayserispor Fenerbahçe maç bilgileri – Süper Lig maçı saat kaçta hangi kanalda?

Kayserispor ve Fenerbahçe Süper Lig 10. Haftasıyla tarihte 47. Kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Haftanın kritik müsabakasına çıkacak olan Fenerbahçe’de tek hedef daha önce 28 kez yendiği Kayserispor’a karşı bir kez daha galip gelerek zirveyi zorlamak. Son iki haftada aldığı galibiyetlerle lider Aytemiz Alanyaspor'la puan farkını 1'e düşürüp 17 puanla 2. sıraya yükselen Sarı Lacivertlilerin alacağı sonuç, hem alt sıraları hem de ligin üst sıralarında yer alan takımları yakından ilgilendiriyor. Peki, Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?





Kayserispor ve Fenerbahçe Antalya Stadı’nda karşılaşacak. Saat 20.00’de başlayacak olan mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Maç beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Kayserispor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler:



Kayserispor: Lung, Lopes, Abdennour, Poulain, Yasir, Şamil, Djedje, Mensah, Umut, Henrique, Adebayor

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Emre, Gustavo, Ozan Tufan, Moses, Rodrigues, Muriç

Kaptan Emre yine sahada

Kaburgasındaki kırığa rağmen Sarı-Lacivertliler’i yalnız bırakmayan takım kaptanı Emre Belözoğlu, Kayserispor karşısında da gemiyi bir kez daha terk etmeyecek. Tarsus İdman Yurdu ile Mersin’de oynanan Türkiye Kupası maç kadrosuna dahil edilmeyip dinlendirilen 39 yaşındaki orta saha oyuncusu yine iğne ile mücadelesini verecek. Tecrübeli oyuncunun, maçın gidişatına göre son lig maçında olduğu gibi ikinci yarının ortalarında ağrılarının artmaması adına kenara alınması bekleniyor.

Son iki maçta kazanan Kayseri

Süper Lig’de Fenerbahçe’yi iki maçtır mağlup eden Kayserispor, rakibine karşı tarihindeki en uzun serisini yaşıyor. Kayseri, geçen sezon ligde Sarı-Lacivertliler’i deplasmanda 3-2, sahasında 1-0 yenmeyi başardı. Ancak aynı ekip bu sezon son 10 iç saha maçının sadece birinde sahadan galip ayrılırken, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Sarı-Kırmızılılar’da bu karşılaşma öncesi Atila Turan cezalı, Alpay Çelebi de sakat, Pedro Henrique ve Mensah da kart sınırında yer alıyor.

Bülent Uygun, 2 yıl sonra Süper Lig’de

İstikbal Mobilya Kayserispor’un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü. Son olarak Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun başında Osmanlıspor’u çalıştıran Uygun, 5. haftada 17 Eylül 2017’de oynanan Sivasspor maçının ardından görevinden ayrılmıştı. Daha sonra Katar’da takım çalıştıran Bülent Uygun, 2 yılı aşkın bir süre sonra Süper Lig’deki ilk sınavını, futbolculuğu döneminde önemli başarılar elde ettiği Fenerbahçe’ye karşı verecek.

Kayserispor ile Fenerbahçe 47. kez karşı karşıya gelecek

İM Kayserispor ile Fenerbahçe bugüne kadar 46 kez Süper Lig’de karşılaştı. İki takım arasında oynanan 46 maçta Kayserispor 8 kez kazanırken Fenerbahçe ise 28 kez galip geldi. 10 maç ise berabere bitti. Sarı-kırmızılılar, rakibine 48 gol atarken kalesinde ise 103 gol gördü. Kayseri’de oynanan 23 müsabakada ev sahibi ekip 5 kez 3 puana uzanırken, Kanarya ise 12 kez galibiyet sevinci yaşadı. 7 kez de eşitlik bozulmadı. Sarı kırmızılı ekip, sahasında oynadığı lig maçlarında rakibine 20 gol atarken, kalesinde ise 37 gol gördü.

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