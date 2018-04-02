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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
02.04.2018 - 22:40, Son Güncelleme:

Kayserispor -F.Bahçe maçı sonrası istifa kararı!

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Kayserispor -F.Bahçe maçı sonrası istifa kararı!

Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, Başkan ile görevi bırakmak için yarın görüşeceğini açıkladı.

 

Fenerbahçe'ye 5-0'lık skorla mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Marius Sumudica, istifa sinyali verdi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Sumudica, skordan utandığını belirterek, "Kayserispor taraftarından özür diliyorum. Maçla ilgili konuşmadan önce şunu söylemek isterim. Geriden gelmeyi alışkanlık haline getirdik. Teknik direktörlük kariyerime başladığımdan beri böyle bir yenilgi görmedim. Ama böyle şeyler oluyor. Ben buraya çıktığımda hiç futbolcularımla ilgili konuşmadım. Bugün daha iyi olmalarını beklerdim. Bazı futbolcularım galiba sezonun bittiğini düşünüyorlar. Kayseri halkına çok saygı duyuyorum, onları seviyorum. Kayseri halkının önünde bu skoru almak beni utandırdı. Benim kariyerim için çok hassas bir gündü. Bu şekilde çalışmaya devam edemem. Dürüst bir insanım. Hak etmediğim parayı kazanmak istemem. Kişilerin yüzüne konuşan biriyim, arkasına konuşmam. Ama bugün benim için bir utanç verici. Bugün neredeyse takımın yarısı oynamadı; Tiago Lopes, Lung, Sapunaru, Badji yoktu. Üç stoperle oynadım. Sistemim hatası yoktu. İki gol yedik; birisi 50 metreden gelen topla Soldado 4'e 1'den geldi golü attı. İlk yarı Vedat'ı rahatlatmak için üç stoperle oynadım. İkinci yarıda tekrar 4-2-3-1 sistemine döndüm. Başkanla bir toplantımız olacak. Bazen hatalar yapabiliyorum. Guardialo ya da Mourinho değilim. Ben buraya gelmeden 9 ay öncesinde saçlarımın daha çok beyazladığını görürsünüz. 18 yeni oyuncu ile çok çalıştım ve 41 puan elde ettim. Taraftardan Sumudica olarak özür diliyorum. Yarın yeni bir gün olacak. Bakalım yeni gün ne gösterecek. Sigara, alkol içmiyorum, kadınlarla yatıp kalkmıyorum: sadece futbolla yatıyorum" diye konuştu.

'İstifa mı ettiniz?' sorusuna, "Sezonun 2'nci yarısında gerçekten çok kötü oynadık. Romanya'da iki sene üst üste şampiyonluk kazandım. ben kalmak istemiyorum. Hak etmedğim bir parayı almak istemiyorum. Devre arası Katar'dan Kayserispor'da aldığım paradan 5 katı teklif geldi. Ama benim karakterime ters, kaldım" yanıtını verdi.

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