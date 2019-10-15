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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
IHA
Haber Giriş: 15.10.2019 - 16:49, Son Güncelleme:

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir: "Sözlerimden kimse alınmamalı"

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Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir: "Sözlerimden kimse alınmamalı"

İstikbal Mobilya Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir, yazılı bir açıklama yaparak hakkında yapılan karalama politikasının iftira olduğunu söyledi. Başkan Bedir, "Açıklamalarımdan kimse alınmamalı" dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Erol Bedir, "Kayserispor'umuzun onursal başkanı Mehmet Özhaseki'nin ricası üzerine 2017 yılbaşında, çok zor şartlar içerisinde bulunan Kayserispor başkanlığı görevini üstlendim. Acı tatlı günler geçirdikten sonra 6 Ekim 2019 günü de gördüğüm lüzum üzerine, görevimden istifa ederek ayrıldım. İstifamla birlikte, bana göre anlamsız ve gerçeklerle hiç ilgisi olmayan bir takım açıklamalar yapıldı. Kendimden, yaptığımdan ve konuşmalarımdan emin bir şahıs olarak da hiçbir ilave açıklama yapma gereği duymadım. Şu veya bu şekilde itibar zedelemeye yönelik bazı beyanları bu sektörün doğasında var diye düşündüm veya yeni polemikler oluşturmak istemediğim için konunun tarafı olmadım. Bazı konularda bilgiler vererek meseleyi değerli hemşehrilerimizin vicdanına bırakmak istiyorum

Kayserispor'umuzun 1966 yılında kuruluşundan itibaren ilk ve tek Mali Genel Kurul benim dönemimde yapılmış kulübümüzün mali durumu şehrimizin dikkatine sunulmuştur. Son genel kurulda , benim teklifim üzerine kulüp tüzüğü değiştirilmiş ve diğer takımlarda olmayan bir uygulama olarak ,Başkan ve yönetime ,dönemleriyle ilgili maddi sorumluluk getiren madde eklenmiştir. Her genel kurulda , öncesiyle kıyaslanamayacak şekilde,detaylı bilançolar taraftarımız ve medya mensuplarının da hazır olduğu genel kurul toplantılarında hazirunla paylaşılmıştır.Hatta bu toplantılarda ve sonrasında bu kadar şeffaf olmanın ve bilgi sunumunun doğru olmadığı ve alışık olunmadığı konusunda espri de yapılmıştır. 3 yılda 4 genel kurul yapılarak her konu,üyelerin bilgisine taşınmış,bilgi verilen genel kurul üyeleri ve misafir olarak katılanların sayısı da 20-30 kişiden 800-1000 sayısına çıkarılmıştır. Paralel olarak, Kayserispor'umuza ilgi duyan ve maçlara gelen taraftar sayımız da, aldığımıza göre en az 5 kat artmıştır. Genel kurullarda ,verilen bilgileri yeterli bulan ve hizmetleri takdir eden genel kurul delegeleri de aleyhte tek bir söz söylememiş veya olumsuz oy kullanmamıştır. Bütün genel kurullarda yönetimimi oy birliği ile ibra etmişlerdir. Dolayısıyla bu konularda,sanki olumsuz bir şey varmış gibi konuşmak, açıklama yapmak veya itibar zedeleyici davranışlarda bulunmak en azından " yalan-dedikodu veya iftira " olur ki, bunlar dinimizce ciddi günahlardır. Bunlar hiçbir hemşehrimizin bilerek yapacağı işler olmayıp, yeterli bilgiye sahip olmadıklarından ve bazı yanlış anlaşmalarla birlikte, kişileri birbirine düşürmeyi kendine meslek edinmiş kişilerin gayretlerinin de bir tezahürüdür" dedi.

Başkan Bedir; "Bu açıklamaları yapmaya beni en fazla zorlayan konu ise , benim Kayserispor Başkanlığımdan istifa ederken , istifa dilekçesinde belirttiğim ya aday çıkmadı ya da çıkmak isteyenleri de Kayseri Kültürü kabul etmedi cümlem üzerine yapılan yanlış yorumlardır. Öncelikle , benim girdiğim genel kurullarda hiç aday olmadığı için benim kurduğum cümleden de alınması gereken kişinin olmaması gerekir. Hiç kimse ben aday oldum, acaba Erol Bedir benimi kastediyor diye düşünmemelidir. Çünkü aday ve ekip çalışmalarını duysak da şahsen benim kimin, nasıl aday olmak istediğini bilme şansım yoktur. Hele hele, benim gibi başka illerden gelip Kayseri'ye yerleşen, Kayseri'den ekmek yiyip, bu şehir için üretmeye çalışan hiç kimseye lafım olamaz. Bu durum o kişilere olduğu kadar kendime de saygısızlık olur. Kayseri'de yaşayan veya şehrimizin dışında ikamet edip, Kayseri ile ilgisi devam eden değerli hemşerilerimiz de konumuz dışındadır.

Bu konuda açıklama yapan siyasi parti mensubu veya dernekler de benim kısa sayılmayacak ömrümde her türlü sıkıntıyı beraber göğüslediğimiz, aynı kültürün mensubu yol arkadaşlarım veya yetiştiğim, yetiştirdiğim mekanlardır. Kendileriyle ayrı gayrım olmadığı gibi bu tip güncel ve konjonktürel konularında aramıza girmesi mümkün değildir. Kayseri Kültürü meselesine gelince; Bu sorunun cevabı şehrimizde 25 yıl belediye başkanlığı, Bakanlık, iktidar partisi üst düzey yöneticisi ve Kayserispor'un onursal başkanı olan Sn. Mehmet Özhaseki'nin; ilgililerle yaptığı istişare , şehrimiz adını çeşitli yerlerde yaptığı temaslar sonucu ,29 Haziran 2019 tarihli genel kurul öncesinde (26 Haziran 2019 da )yaptığı ve benim de başkanlık teklifini kabul etmeme sebep olan Televizyon konuşmasında verilmiştir. Yine 28 Haziran 2019 akşamı (genel kuruldan 1 gün önce) onursal başkanımız , eski bakanımız , üst düzey idareciler, Kayseri spora ilgi duyan milletvekillerimizin birkaçı, belediye başkanlarımız ve benimde davet edildiğim toplantıda diğer sıkıntılarla birlikte bu konuda değerlendirilmiş böyle bir sıkıntı konusu endişe oluşturmuş ve görev şahsıma tevdi edilmiştir.Ben sadece verilen görevi yapmaya gayret ettim" ifadelerine yer verdi.

Erol Bedir açıklamasının sonunda; "Büyük Türk Milletinin bekasına yönelik tehditlerin en üst düzeyde olduğu, bu konuda içeride ve dışarıda büyük mücadele verildiği bir dönemdeyiz. Kahraman Mehmetlerimiz yurt savunması ve bölünmez bütünlüğümüz için sınır ötesi operasyonlar yaparken bizim bu anlamsız ve magazinsel konuları tartışıyor olmamız ve benimde açıklama yapmak zorunda kalmam , kendi açımdan boşa zaman kaybıdır. İnanıyorum ki, bu konularda kafalarında soru işareti olanlar görüşme yolunu seçseler ve aradaki laf taşıyıcılara itibar etmeseler bu konu artık kimseyi meşgul etmeyecek Kayserispor'umuz da kenetlenmek suretiyle başarıya ulaşacaktır. Değerli taraftarlarımızın isteği de budur" cümleleri kurdu.

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