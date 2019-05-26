Kayserispor Erzurumspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Sürprizlere açık gece!
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kayserispor, Erzurumspor ile son derece kritik bir mücadeleye çıkacak. Kazanması halinde ligde kalma şansı bulunan Erzurumspor, tüm kozlarını sahaya yansıtacak. Peki, sürprizlere açık gecede Kayserispor Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar
Ligde kalmayı garantileyecek son takımın belirlenmesi için önem arz eden Kayserispor Erzurumspor maçı için geri sayım başladı. Erzurumspor, bu maçı alması halinde ligde kalmak için Bursa ve Göztepe maçlarından gelecek olan habere kilitlenecek. Peki, Kayserispor Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar
KAYSERİSPOR ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kayserispor, Erzurumspor'u konuk edecek. 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 4 kanalından canlı izlenecek.
ERZURUMSPOR RAKİPLERİNİN PUAN KAYBETMESİNİ BEKLEYECEK
Geçen hafta Fenerbahçe ile kendi sahasında oynadığı maçtan 1-0 mağlup ayrılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, önemli bir fırsatı tepmiş oldu.
Belki de sezonun en kritik maçını kaybeden Erzurum temsilcisinin ligde kalma şansı, Göztepe ve Bursaspor'a göre daha düşük. İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak mavi-beyazlılar, bu maçı kazansa bile Bursaspor'un puan kaybetmesini, Göztepe'nin ise mağlup olmasını bekleyecek.
ÜÇLÜ VE İKİLİ AVERAJDA ERZURUMSPOR AVANTAJLI
Göztepe'nin puan kaybı, Bursa ile Erzurum temsilcilerinin maçlarında berabere kalmaları ya da kazanmaları durumunda ikili veya üçlü averaj hesapları söz konusu olabilecek.
Düşme hattındaki üç takımın puanları, Göztepe'nin yenilmesi, Bursaspor'un berabere kalması, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un galibiyet alması halinde 35'te eşitlenecek. Bu durumda ligde kalan taraf Erzurum temsilcisi olacak.
Göztepe'nin yenilmesi, Bursaspor'un berabere, Erzurum temsilcisinin puan kaybetmesi durumunda Göztepe ile Bursaspor arasında ikili averaja bakılacak. İkili averajda puanları eşit olan bu iki ekipten Göztepe, son haftaya genel averajı 4 gol daha iyi girdi. İzmir ekibinin 5 gol farkla yenilmesi halinde ise Bursaspor lige tutunacak.
İkili averajda bir diğer ihtimal ise Göztepe ve Bursaspor'un yenilmesi, Erzurumspor'un galip gelmesiyle devreye girecek. Göztepe'yi her iki maçta da yenen Erzurum ekibi, bu ihtimal gerçekleşirse düşmekten kurtulacak.
Şayet Göztepe, MKE Ankaragücü'nü yenerse bu ihtimallerin hiçbiri önem kazanmayacak.
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Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı maç 2-0 bitmişti...
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