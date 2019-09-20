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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
20.09.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Kayserispor, Disiplin Kurulu'na sevk edilen antrenör Ferhat Kurnaz ile yollarını ayırdı!

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Kayserispor, Disiplin Kurulu'na sevk edilen antrenör Ferhat Kurnaz ile yollarını ayırdı!

Kayserispor, Galatasaray ile oynanan U19 Ligi 3. hafta maçında statüye uygun hareket etmeyen ve kulübün Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine sebep olan antrenör Ferhat Kurnaz'ın görevine son verdi.

30 Ağustos 2019 günü Kayseri'de oynanan ve Anthony Chigaemezu Uzodinma'nın attığı 2 golle Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımının Gelişim Ligleri Statüsü Futbolcuların Uygunluğu maddesine aykırı hareket ettiği ortaya çıktı.

Statüye göre, Gelişim Liglerine katılan her bir yaş grubundaki takımın kadrosunda, T.C. vatandaşı amatör veya profesyonel futbolcular ile oturma iznine sahip en fazla 2 yabancı uyruklu amatör futbolcu (her yaş kategorisi için) ilgili kategorilerdeki yaş sınırlamalarına uygun şekilde yer alabilir.

Kayserispor ise, amatör yerine profesyonel futbolcu oynattığı için AFDK'na sevk edildi.

AFDK, "İstikbal Mobilya Kayseri Spor hakkında, 30 Ağustos 2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray Spor Toto Gelişim Elit U-19 müsabakasında talimatlara aykırı harekette bulunulması nedeni ile savunma istenmesine karar verildi" açıklaması yaptı.

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü, geçtiğimiz hafta da Alt yapı Sorumlu Antrenörü Alper Kelkitli'nin görevine son vermişti.

Kayserispor, Disiplin Kuruluna sevk edilen antrenör Ferhat Kurnaz ile yollarını ayırdı

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