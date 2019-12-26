Kayserispor dibi gördü! Son 15 sezonun...

Ligin ilk yarısının büyük bölümünde önemli oyuncularının sakatlığı, kart cezaları, son haftalarda da takımdan ayrılan futbolcular nedeniyle sıkıntılar yaşayan Kayseri temsilcisi, aldığı başarısız sonuçlarla ligin alt sıralarından kurtulamadı.

Sezona teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde başlayan ve 20'nin üzerinde oyuncu transfer eden sarı-kırmızılılar, istediği sonuçları alamayınca adeta ligin dibine demir attı.

Lige kötü başlayan sarı-kırmızılılarda, 7. haftadaki 4-0'lık Göztepe yenilgisinin ardından Karaman ile yollar ayrıldı.

İlk 7 haftada topladığı 3 puanla son sırada yer alan Kayserispor'u devralan teknik direktör Samet Aybaba da 8. haftadaki Kasımpaşa beraberliği ve 9. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından, göreve geldikten 17 gün sonra istifa etti.

Ligin 10. haftasında 3. kez teknik adam değişikliğine gitmek zorunda kalan Kayseri ekibinde, Bülent Uygun ile anlaşıldı. Uygun yönetiminde çıkılan ilk maçta Fenerbahçe'ye karşı alınan 1-0'lık galibiyet umutları yeşertse de kötü gidişat ilerleyen haftalarda da devam etti.

Bu karşılaşmanın ardından çıktığı 6 müsabakada sadece sahasında Çaykur Rizespor'u yenen ve 5 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 16 hafta sonunda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 10 puan topladı ve ligin son sırasında yer aldı.



- 15 sezonun en kötüsü



Kötü gidişatın sonucunda Kayserispor, Kayseri Erciyesspor ile yaşanan isim değişikliğinden sonra 2004-2005 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele ettiği 15 sezonda ilk 16 haftalar itibarıyla en kötü performansını sergiledi.

Bu periyotta kalesinde gördüğü 36 golle en kötü savunma performansını sergileyen sarı-kırmızılılar, yine eksi 22 ile en kötü averaj performansını ortaya koydu.

Kayseri temsilcisi, 2009-2010 sezonunun 16. haftasında 34 puanla ilk sırada yer almış, devreyi ise 4. sırada tamamlamıştı.

Sarı-kırmızılı takım, ilk 16 haftalar itibarıyla 2004-2005 sezonunda 11, 2005-2006'da 29, 2006-2007'de 26, 2007-2008'de 25, 2008-2009'da 27, 2009-2010'da 34, 2010-2011'de 29, 2011-2012'de 22, 2012-2013'te 19, 2013-2014'te 12, 2015-2016'da 18, 2016-2017'de 12, 2017-2018'de 30, 2018-2019'da 18 puan topladı.

Kayserispor, 2014-2015 sezonunda TFF 1 Lig'de mücadele etti.



- "Sezon iyi bitecek"



Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında yapılan 20'nin üzerinde transferin dokusunun tutmadığını söyledi.

Mali problemler nedeniyle çok sayıda oyuncunun takımdan ayrıldığını belirten Tokgöz, ekonomik olarak toparlanmaya başladıklarını, bundan sonra daha güvenli adımlar atacaklarını dile getirdi.

İkinci yarı daha iyi olacaklarını vurgulayan Tokgöz, "Doğru bütçe doğru transfer parolasıyla ikinci yarı için çalışmalara hız verdik. Sezon kötü başladı ama iyi bitecek." şeklinde konuştu.

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