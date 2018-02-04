Kayserispor deplasmanda altın buldu!
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Ümit Öztürk, Uygar Bebek, Osman Gökhan Bilir
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Yalçın Ayhan, Pinto, Mehmet Güven (Dk. 46 Özer Hurmacı), Musa Çağıran (Dk. 78 Sadeghian), Tortol, Serdar Gürler, Umar, Cikalleshi (Dk. 46 Mehmet Batdal)
Kayserispor: Lung, Sapunaru, Kana Bıyık (Dk. 81 Levent Gülen), Kucher, Atila Turan, Mendes, Güray Vural (Dk. 72 Varela), Şamil Çinaz, Badji, Deniz Türüç (Dk. 86 Boldrin), Umut Bulut
Gol: Dk. 12 Deniz Türüç (Penaltıdan) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Serdar Gürler, Dk. 62 Musa Çağıran (Osmanlıspor), Dk. 90+7 Lung ve Varela (Kayserispor)
KAYSERİ KÖTÜ SERİYİ BOZDU
Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Osmanlıspor ile Kayserispor 3 puan mücadelesi verdi. Konuk ekip Kayserispor, ilk yarıda Deniz Türüç'ün penaltıdan attığı golle sahadan 3 puanla ayrıldı ev 2 maç sonra galibiyetle tanıştı.
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