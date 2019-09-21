Kayserispor - Denizlispor (Maç önü)
Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor evinde Denizlispor'u konuk edecek. Karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 17.30'da başlayacak müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
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Muhtemel 11'ler...
Kayserispor: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Yaser, Rienstra, Djedje, Umut, Mensah, Henrique, Adebayor
Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Zeki, Aissaiti, Murawski, Recep, Barrow, Rodallega
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