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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.12.2019 - 00:30, Son Güncelleme:

Kayserispor da modaya uydu

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Kayserispor da modaya uydu

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, ikinci golde VAR'a rağmen yanlış karar verildiğini söyledi. Bu arada Kayserispor, kulüplerin sosyal medya hesaplarında moda olan pozisyon çizimini, maçtaki tartışmalı ana uyarladı.

Siyah-beyazlı takımın ikinci golünün kendilerini çok üzdüğünü kaydeden Tokgöz, şunları söyledi:

"Aslında maç eşit başladı ama ilk golden sonra ikinci gol için çok üzüldük. Bu golde topun dışarıdan geldiği çok netti. VAR odası nasıl kaçırdı, bu bizi çok üzdü. Bunun dışında Beşiktaş'ın hakim olduğu bir maçtı. Kayserispor'da genç oyuncularımız elinden geleni yaptı ama yeterli olmadı. Beşiktaş'ı da iyi oyunundan dolayı kutluyorum. Hakemlerimizin ve VAR odasının bazı kırılma anları oluyor. Bu tür deplasmanlar çok zor deplasmanlar. Kazanması güç, motivasyonu zor maçlar. İkinci goldeki durum küçük bir detay olarak gelebilir ama bizim de hassas bir dönemimiz. 3 puana çok ihtiyacımız vardı, kaçırdık. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum."

ADEBAYOR İLE YOLLARI AYIRDIK

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, Emmanuel Adebayor ile yollarını ayırdıklarını açıkladı

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tokgöz, "Adebayor'la yollarımızı ayırdık. Bu maç son maçıydı. Artık ara transfer dönemini bekliyoruz. Bu dönemde başırılı transferler yaparak ikinci yarıya çok iddialı bir Kayserispor getirmeyi planlıyoruz, hedefimiz bu yönde." diye konuştu.

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