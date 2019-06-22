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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.06.2019 - 18:14, Son Güncelleme:

Kayserispor cephesinden transfer açıklaması! Deniz ve Mensah...

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Kayserispor cephesinden transfer açıklaması! Deniz ve Mensah...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un seçimli olağanüstü kongresi, çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu durumu beklediklerini söyledi.

29 Haziran'da çoğunluğa bakılmaksızın kongrenin gerçekleştirileceğini belirten Taşçı, "Bir sonraki kongre gününde inşallah kalabalık bir katılım olacak. Tabii o güne kadar da muhtemelen adaylık durumu belli olacaktır. Hafta içinde Erol Bedir aday olmayacağını söyledi. Önemli olan şehrin dinamiklerinin ne söyleyeceği, ne kadar destek olacağı. Önemli olan burada kimin aday olup olmadığı değil, Kayserispor'un durumu. Biz burada kurumsal yapıyı gözetmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Transfer konularına da değinen Taşçı, şunları söyledi:

"Mensah'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı yönünde bazı haberleri görüyoruz. Mensah, tıpkı Deniz Türüç gibi ya da diğer oyuncularımız gibi bizim sözleşmeli futbolcumuzdur. Sözleşmesi halen devam ediyor. Tabii ki burada taraf biziz. Mensah ya da başka bir oyuncu konusunda anlaşılacaksa, önce Kayserispor'un kapısı çalınmalıdır. Mensah'a şu an için resmi bir teklif yok. Deniz Türüç için de aynı durum söz konusu. Onun da Galatasaray ile anlaştığı yönünde çokça söylenti oluyor. Bize gelen resmi bir teklif yok. Biz de Deniz'in nerede mutlu olacaksa orada devam etmesini isteriz. Onunla ilgili de bir teklif gelirse değerlendireceğiz. Transfer çalışmalarını yönetim seçildikten sonra yapmak istiyoruz. Doğru olan da bu. Kulübün menfaatleri gereği bunu yapmalıyız."

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