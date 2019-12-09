Kayserispor, Çaykur Rizespor'u yenip kötü gidişatı durdurdu!
Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında İstiklal Mobilya Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 9. dakikada Artem Kravets'in attığı golle 1-0 mağlup etti ve 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı.
Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Kayserispor, rakibini 1-0 yenerek 3 hafta sonra galip geldi. 10 puana ulaşan Kayserispor, ligdeki 2. galibiyetini aldı. Çaykur Rizespor ise 17 puanda kaldı.
KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR
İLK YARI
Süper Lig'in 14. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
6. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Umar'ın gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
9. dakikada Kayserispor öne geçti. Mensah orta sahadan topu ceza sahasına kadar taşıdı. Bu futbolcunun pasıyla ceza alanında topla buluşan Kravets'in sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
12. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor'un golüne itiraz eden ve hakemle tartışan Çaykur Rizespor antrenörü Mehmet Göker Özdemir sarı kart gördü. İtirazını sürdüren Özdemir, 13. dakikada gördüğü kırmızı kartla tribüne gönderildi.
34. dakikada ceza sahası içerisine kısa paslarla gelen Çaykur Rizesporlu oyuncu Oğulcan Çağlayan meşin yuvarlağı Vetrih ile buluşturdu. Kaleci
ile karşı karşıya kalan Vetrih'in şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
İlk yarı İstikbal Mobilya Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARI
Süper Lig'de 14. haftanın kapanış maçında İstikbal Mobilya Kayserispor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.
51. dakikada Kravets'in sol kanattan taşıdığı topla ceza sahası dışında buluşan Djedje'nin çektiği şutta meşin yuvarlak dışarı çıktı.
64. dakikada Kravest'in ara pasında topla buluşan Ziya Alkurt kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ziya Alkurt'un sert şutunu Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan kurtardı.
83. dakikada orta sahadan rakiplerini geçerek ceza sahası dışına kadar taşıdığı topa sert vuran Mensah'ın şutunu kaleci uzanarak çıkardı.
86. dakikada kafalardan seken topta araya giren Scepovic'in gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Lung güçlükle uzaklaştırdı.
Karşılaşmayı, İstikbal Mobilya Kayserispor 1-0 kazandı.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Mert Kula, Poulain, Yasir Subaşı (Dk. 82 Abdennour), Lopes, Hasan Hüseyin Acar, Djedje, Mensah, Ziya Alkurt (Dk. 86 Furkan Polat), Henrique (Dk. 26 Emre Demir), Kravets
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Abdullah Durak (Dk. 58 Diomande), Attamah (Dk. 46 Scepovic), Vetrih, Samudio (Dk. 82 Atakan Akkaynak), Umar, Oğulcan Çağlayan
Gol: Dk. 9 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Vetrih, Dk. 68 Abarhoun, Dk. 81 Orhan Ovacıklı (Çaykur Rizespor), Dk. 69 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 89 Lung (İstikbal Mobilya Kayserispor)
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