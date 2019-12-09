Kayserispor Çaykur Rizespor Süper Lig haftanın kapanış maçı ne zaman, saat kaçta?

Geride kalan 13 haftadaki tek galibiyetini evinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek alan sarı-kırmızılı takım, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Kayserispor, haftaya 7 puanla son sırada girdi.

Kayserispor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta?

Kayserispor Çaykur Rizespor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor maçını, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Rizespor'u konuk ettiği sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Kayserispor, tek yenilgisini ligden düştüğü 2013/14 sezonunda aldı. Kayserispor ile oynadığı son altı Süper Lig maçında tek galibiyet alabilen Rizespor, rakibini sadece geçen sezonun ikinci yarısında mağlup edebildi. Karadeniz ekibinin Süper Lig tarihinde rakibine karşı üst üste iki galibiyeti bulunmuyor.

Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmayı dörder gol yiyerek kaybeden Kayserispor, bugüne kadar bu şekilde üç maçlık seri yaşamadı. Son dört haftada çıktığı deplasman maçlarını en az ikişer gol yiyerek kaybeden Rizespor, en son Aralık 2015-Şubat 2016 arasında daha uzun bir seri yaşamıştı.

Kayserispor ile oynadığı son dört Süper Lig maçında da gol atan Rizespor, daha önceki yedi karşılaşmanın altısında gol sevinci yaşayamamıştı. Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından gol atamayan tek takım olan Kayserispor, aynı zamanda bu şekilde en fazla gol yiyen iki ekipten biri. 2019/20 Süper Lig sezonunda oynanan maçların son 15 dakikalarında henüz gol atamayan tek takım Rizespor. Kayserispor ise şu ana kadar aynı dakika aralığında en fazla gol yiyen ekip.

Süper Lig'in ilk 13 haftasında Korcan Çelikay'ın ardından en fazla kurtarış yapan kaleci Silviu Lung Jr.. Bu sezon Süper Lig'de henüz gol atamayan oyuncular arasında Bernard Mensah'tan daha fazla şut çeken tek isim Max Kruse. Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan, Mayıs 2015'ten bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında hem gol attı, hem asist yaptı.