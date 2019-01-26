Kayserispor Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Kayserispor Bursaspor maçı, son haftalarda zor günler geçiren iki takımı karşı karşıya getirecek. 22 puanla ligin orta sıralarında yer alan Bursaspor, 20 puanla kendisini takip eden Kayserispor'a konuk olacak. Peki, Kayserispor Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Kayserispor Bursaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Son 10 maçta 4 kez galip geldiği ve 5 mağlubiyet yaşadığı Kayserispor karşısında galibiyete odaklanacak. Peki, Kayserispor Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
KAYSERİSPOR BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 19. Haftasında Kayserispor, Bursaspor'u konuk edecek. 26 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports kanalından canlı izlenebilecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşmada Esat Sancaktar ve Serkan Çimen yardımcılıkları üstlenecek.
Spor Toto Süper Ligde son 4 maçtır galibiyete hasret Bursaspor, Kayseri deplasmanında da son 4 maçtır kazanamıyor. Yeşil beyazlılarda hedef bu özleme son vererek çıkışa geçmek.
Spor Toto Süper Ligde ikinci yarıya Fenerbahçe beraberliği ile başlayan ve son dakikalarda bulduğu golle moral kazanan Bursaspor, Kayseride çıkışa geçmek istiyor. 26 Ocak Cumartesi günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak Samet Aybabanın öğrencileri aynı zamanda buradaki galibiyet hasretine de son verme peşinde. Kayseride oynadığı son 4 lig maçından da mağlubiyetle ayrılan yeşil beyazlılar, buradaki son galibiyetini ise 7 yıl önce 2012/13 sezonunda 1-0lık skor ile almıştı.
LİGDE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Bu sezon ligin en fazla berabere kalan takımı olan ve geride kalan haftalarda 10 kez rakipleriyle puanları paylaşan yeşil beyazlılar, çıktığı 8 deplasman mücadelesinde ise yalnızca bir galibiyet elde edebildi. Buna karşın 5 kez berabere kalan yeşil beyazlılar, son 4 haftadır da ligde kazanamıyor. Kayserispor maçıyla birlikte zorlu bir fikstüre girecek olan Bursaspor, bu mücadeleden galip ayrılarak ilk 10 sıradaki yerini korumak isteyecek.
ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR
Kayserisporun ardından yeşil beyazlılar, zorlu ekipler ile oynayacak. Teknik direktör Samet Aybaba da 5 maçlık kritik bir döneme gireceklerini oyuncularına ifade ederken, Bursaspor; Kayseri deplasmanının ardından sahasında Atiker Konyasporu ağırlayacak. Daha sonra Beşiktaşa konuk olacak olan yeşil beyazlılar, akabinde evinde Çaykur Rizesporu ağırlayacak. Sonrasında ise Samet Aybabanın öğrencileri lig lideri Medipol Başakşehir deplasmanında boy gösterecek.
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