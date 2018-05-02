Kayserispor, Beşiktaş maçına çıkamayacaklarını açıkladı! Sebebi...
Kayserispor, Beşiktaş maçının gününün değiştirilmesi halinde, kafileye yetecek sayıda bir uçuşun olamaması nedeniyle maça çıkamayacaklarını açıkladı.
Kayserispor Kulübü resmi sitesinden şu açıklamaları yaptı:
Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 32. Haftasında oynayacağımız Beşiktaş maçının müsabaka günü ve saatine ilişkin bir yazı gönderilmiştir.
Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 32. Hafta maç programı ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna yazdığımız taleb
ekte yer almaktadır.
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