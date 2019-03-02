Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Maç öncesi dikkat çeken istatistikler..

Beşiktaş, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması öncesi hareketli bir hafta geçirdi. Türkiye Futbol Federasyonunun, A Milli Takım teknik direktörlüğüne 1 Haziran itibarıyla Şenol Güneş'in getirildiğini açıklamasının ardından siyah-beyazlı kulüpte deneyimli teknik adamın durumu gündeme geldi. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, olağan toplantısında Şenol Güneş ile sezon sonuna kadar devam etme kararı aldı.

Yaklaşık bir aydır gündemde olan Şenol Güneş-Milli Takım görüşmeleri, Güneş ve yönetim tarafından net olarak açıklanmasa da en sonunda resmileşince bu kez de 'sezon sonuna kadar ne olacak' tartışmaları maçın önüne geçti. Her ne kadar yönetim; yaptığı açıklamayla, Şenol Güneş’in sezon sonuna kadar devam edeceğini söylese de, ligin kalan maçları bir çok tartışmaya açık vaziyette. Çünkü, camia içinde Şenol Güneş’in hemen bırakmasını isteyenler olduğu gibi, sezon sonunda güzel bir ayrılığın yaşanmasını isteyenler de az değil.

Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Kayserispor Beşiktaş maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa’nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yaparken, Serkan Çınar dördüncü hakem olacak.

Kagawa ve Gökhan Gönül yok

Beşiktaş’ın Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

Shinji Kagawa sol kasık adduktor, Gökhan Gönül ise sol uyluk arka biceps adale sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Ayrıca Necip Uysal da sarı kart cezası nedeniyle kadroda bulunmuyor.

Teknik direktör Şenol Güneş’in, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı kadrosuna aldığı 21 futbolcu şöyle:

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas Mirin, Enzo Roco, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Burak Yılmaz"

Adem Ljajıc ve Rıcardo Quaresma yeniden ilk onbir de

Siyah beyazlı takımda Gökhan Gönül sakatlığı, Necip Uysal ise sarı kart cezasından dolayı Kayserispor’a karşı forma giyemezken, cezası biten Adem Ljajic takıma geri dönecek.

Fenerbahçe maçında ilk yarıda iyi oynamasına rağmen, ikinci devrede fiziki olarak oyundan düştüğü gözlenen Kagawa’dan son 30 dakika faydalanmayı düşünen Şenol Güneş, Ljajic’i yeniden onbire yazacak. Tecrübeli teknik adam ayrıca, Lens’in yerine de Quaresma’yı yeniden sahaya sürecek. Sakatlığı bulunan ve Kayserispor maçında riske edilmesi beklenmeyen Gökhan Gönül’ün yerine ise iki alternatif bulunuyor. Bunlardan ilki, Dorukhan’ın sağ beke geçmesi ve orta sahanın Atiba-Medel’den kurulması. İkinci alternatif ise Adriano’nun sağ beke geçerek sol bekte Caner Erkin’in oynaması olacak.

Ceza sınırında iki futbolcu

Beşiktaş’ta iki isim Kayserispor karşısına 3 sarı kartla ceza sınırında çıkacak.

Üçer sarı kartı bulunan Dorukhan ve Medel, teknik direktör Şenol Güneş’in Kayserispor’a karşı görev vermesi ve sarı kart görmeleri durumunda 25. haftada iç sahada oynanacak Atiker Konyaspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

Kayserispor ve Beşiktaş'ın Süper Lig'de karşılaştığı 27 maçta Beşiktaş'ın 15-8'lik üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'de Kayserispor'a dokuz maçtır yenilmeyen Beşiktaş, bu fikstürdeki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor. Siyah beyazlılar, Kayserispor'a ligde en son Mayıs 2013'te mağlup olmuştu. İç sahada dört maçtır yenilmeyen ve iki maçtır kazanan Kayserispor, iki alanda da bu sezonki en uzun serilerini yaşıyor.

İstatistikler

Deplasmandaki son üç lig maçını da kazanan Beşiktaş, ligde en son 2015/16 sezonunda dört maçlık seri yakaladı. Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında mağlup olmayan beş takımdan ikisi bu maçta karşılaşacak. Beşiktaş bu süreçte en fazla gol atan takım iken, Kayserispor'dan daha az gol yiyen tek ekip Rizespor. Ligde sezonun ikinci yarısında, Beşiktaş rakip ceza sahalarında topla her 11 buluşmasında bir gol buluyor ve bu alanda zirvede yer alıyor. Kayserispor ise her 12,5 topla buluşmada bir gol ile bu alanda ligin en iyi üçüncü takımı.

Bu sezon ligde maçların ilk yarılarında en fazla gol atan takım ile en az gol atan ekip bu maçta karşılaşacak. İki takımın ligde oynadığı maçlarda atılan son 18 golün 11'i maçların ilk yarılarında geldi. Tjaronn Chery bu sezon Kayserispor'un Süper Lig'de attığı gollerin yarısına direkt katkıda bulundu. Burak Yılmaz'ın Süper Lig kariyerinde Kayserispor'dan daha fazla gol attığı tek takım Sivasspor. Dokuz maçtır mağlup olmayan Hikmet Karaman, bu maçta da yenilmezse Süper Lig kariyerinin en uzun serisini egale edecek.