Kayserispor Bayrampaşa ZTK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadeleleri bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. Günün önemli karşılaşmalarından birinde, Kayserispor ile Bayrampaşa karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçta, kazanan ekip adını 5. tura yazdıracak. Peki, Kayserispor Bayrampaşa ZTK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Kayserispor ve Bayrampaşa karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Kayserispor Bayrampaşa maçı hakkında tüm ayrıntılar...
Kayserispor ile Bayrampaşa bugün karşı karşıya gelecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16.30'da başlayacak. Maç A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
ZTK'DA GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
13.00 Bayburt Özel İdare-Bursaspor (Bayburt Genç Osman)
13.45 Başkent Akademi Futbol Kulübü-Demir Grup Sivasspor (OSTİM)
14.30 Kırklarelispor-MKE Ankaragücü (Kırklareli Atatürk)
16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
18.30 Gaziantep FK-Turgutluspor (Kalyon)
20.30 Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu (Denizli Atatürk)
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