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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Gökhan HEBEPCİ - Osman BAKIR - İSTANBUL / DHA
02.12.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan 'Beşiktaş' açıklaması

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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan 'Beşiktaş' açıklaması

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, bu akşam Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları maç öncesi açıklamalar yaptı.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'in 13'üncü hafta kapanış maçında bu akşam Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları maçtan puan ya da puanlarla ayrılarak kötü gidişe 'dur' demek istediklerini söyledi.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel konuşan Gözbaşı, bu sezon tek galibiyetlerini Fenerbahçe'ye karşı aldıklarını belirterek, şunları söyledi;

"Bu sene tek galibiyetimizi Fenerbahçe'ye karşı almıştık. Futbolcularımıza da şunu söyledim; 'Siz İstanbul takımlarını yenmeyi seven bir takımsınız.' Bizim puana çok ihtiyacımız var. Tabi futbol 90 dakika. Bazen siz iyi oynuyorsunuz karşı takım kazanıyor, bazen de karşı taraf iyi oynuyor ama bir şansla gol buluyorsunuz. Bizim takımımızın da çok puana ihtiyacı olduğu için, canı gönülden puan almayı çok istiyorum. Ancak futbol bu, iyi ya da şanslı olan kazanıyor. Şu an bütün enerjimi pozitif olarak puan almaya odaklıyorum. İki takıma da başarılar diliyorum."

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