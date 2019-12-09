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GeriFutbol Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 'Onları utandıracağız'
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Futbol
09.12.2019 - 22:34, Son Güncelleme:

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 'Onları utandıracağız'

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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 'Onları utandıracağız'

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kayserispor'da başkan olduktan sonra ilk galibiyetini alan Berna Gözbaşı, maçın ardından konuştu.

Süper Lig tarihinin ilk kadın başkanı olan Berna Gözbaşı, şöyle konuştu;

Biz Kayseriyiz. Bize düştü gözüyle bakanları utandıracağız. Yüreğiyle oynayan tüm futbolcularımı kutluyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.

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