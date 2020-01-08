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GeriFutbol Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: “Maddi destek görmek istiyorum”
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Haber Giriş: 08.01.2020 - 11:38,Son Güncelleme:/

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: “Maddi destek görmek istiyorum”

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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: “Maddi destek görmek istiyorum”

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, çok manevi destek gördüğünü artık maddi destek görmek istediğini söyledi.

Antalya’da kamp çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı takımda ekonomik sıkıntının olduğunu ifade ederek, “Göreve geldiğim günden bu yana büyük bir manevi destek gördüm. Halen de görüyorum. Kayserispor’un kümede kalması adına elimizden geleni yaparken maddi destek de görmek istiyoruz” dedi.

Berna Gözbaşı, "Hep ilklerin kadını oldum iş hayatımda. Kayserispor da bir ilk oldu. Ben düşersem hepimizi düşeriz. O yüzden artık bu manevi desteklerin maddi desteğe dönmesini istiyorum. En azından SMS atarak bile destek olunabilir” diye konuştu.

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