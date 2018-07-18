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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Kayserispor Başkanı Bedir’den lig öncesi açıklamalar 
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Futbol
İHA
18.07.2018 - 15:49, Son Güncelleme:

Kayserispor Başkanı Bedir’den lig öncesi açıklamalar 

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Kayserispor Başkanı Bedir’den lig öncesi açıklamalar 

Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, 2018-2019 Ligi öncesinde yazılı bir açıklamada bulunarak, takımın mali durumu ve transferlerine dair bilgi verdi. 

Başkan Bedir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz yıllarda alıştığımız sezon öncesi atmosferin yaşanmadığı bir süreçten geçmekteyiz. Kulüplerimiz yoğurdu üfleyerek yemekte ve çılgın transfer hamleleri şimdilik sergilenmemektedir. Türkiye'nin bir gerçeği olan ve yaklaşık 1 yıldır şahsımın da yazılı ve görsel basın aracılığıyla veya özel toplantılarda ısrarla dile getirmeye çalıştığım Türk futbolunun dünyadaki yeri ve hem milli takım, hem de kulüpler bağlamında konumuna uygun olmayan anormal yüksek harcamalar konusunun kulüplerimizce de en azından şimdilik dikkate alındığına şahit olmaktayız.
Süper Lig’de mücadele veren 18 takımın yaklaşık 10 katrilyon borcunun bulunması,mevcut veya yakın gelecekteki gelirlerinin 3 katrilyon civarında kalması yani çok ciddi borç birikiminin bulunması önemli bir tehlikeye işaret etmekteydi ve bazı yasal düzenlemeler yapılıncaya kadar her kulüp kendi insifiyatiyle bir şeyler yapmalıydı, ki muhtemelen şu anda bu süreci idrak ediyoruz.

Kayserispor’umuza gelince;

2017 yılbaşında devraldığımızda, ulusal ve yerel spor kamuoyunca borçsuz olarak bilinen veya o şekilde lanse edilen kulübümüzün kendi imkan ve performansı ile kısa-orta vadede altından kalkınması imkansız bir borç yükü olduğu tespit edilmiştir. Şeffaf yönetimimizle birlikte değerli hemşerilerimiz ve büyük taraftarımızın da bildiği üzere, ana borca ilave eklentilerle birlikte ( kur farkı,faiz,ceza,mahkeme masrafı ,tazminat vs ) 130-140 trilyon TL bir borç teslim alınmıştır. Şehrin dinamikleri i ve ekstra sponsorlar devreye girmeden, mali, hukuki ve idari anlamda konulara hakim olan bir yönetim oluşturmadan ve takım olarak en az 3-4 yıl Süper Lig’de başarılı sezonlar geçirmeden bu yükün altından kalkmakta mümkün değildi.
Bu tespitleri yapıp kaostan çıkış önerilerimizi dile getirirken yönetim olarak da her türlü gayreti göstereceğimizi de deklare etmiştik.

Ancak;

Görevi devraldığımız 2017-2018 sezonu devre arasındaki kriz günlerinde kapalı olan transfer tahtasının açılması ve çok acil ödemelere kaynak oluşturmak için yönetim katkısıyla birlikte şehrin büyüklerinin gayreti ve yeni birkaç sponsor bulunmasıyla, kulübümüz can vermek üzereyken bir nefes alınmış ve sonrasında aynı ciddiyet ve destekle takımımıza sahip çıkılması planlanmasına rağmen, 2017-18 sezonunun tamamı ve bu sezon başlangıcı itibariyle yükün tamamı maalesef yönetimin omuzlarında kalmış, Kayseri'nin en büyük ve önemli markası "Kayserispor’umuzun destek ve duacıları yüz binlerce olmasına rağmen maddi sıkıntıyı paylaşanları sayısı 15-20'yi geçememiştir.
Yönetim olarak, mevcut gelirlerimizle ancak 1 sezonu finanse edebilecekken, 2-3 yıllık gelirimiz kadar olan ve geçmişten gelen borcu ve faizini ise şehrin desteği olmadan kapatmamızın mümkün olamayacağı açıktır.
Kaldı ki; görevi aldığımızda yapılan görüşmelerde sorumluluğumuzda olmayan ve önceki dönemlerden gelen yükün şehir tarafından kaldırılması konusunda da ciddi bir konsensüs bulunmaktaydı.
Ancak, gerek ülkemizde son 2 yılda yaşananlar, gerekse şehrimizin ekonomik sıkıntıları , gönülleri arzu etse de Kayserispor’umuza maddi destek sağlama konusunda ciddi bir ilerleme sağlanamamıştır.
Hem geçtiğimiz sezon boyunca hem de bu sezon başlangıç günlerinde durumun yönetimimizce tespitiyle birlikte 2 kez genel kurul kararı alarak gerçekleri değerli hemşehrilerimiz ve büyük taraftarımızla paylaşmış, koltuğa çakılı olmadığımızı ve talipleri varsa yönetime gelmelerini ve yönetimi devredeceğimizi beyan ederek , kimse çıkmazsa da bırakıp kaçmayacağımızı belirtmiştik.
Hemşehrilerimizin desteği ve büyük taraftarımızın ısrarlı talebiyle göre devam ettik ve tüm gücümüzle maddi, sportif, idari anlamda mücadele ederek her türlü engelleme çalışmalarına, sponsor olanlara, olmak isteyenlere, hatta maça gelenlere, baskıya, şahsi ego ve menfaatleri nedeniyle Kayserispor’a ihanet edenlere rağmen takımımızı bu sezonda da en iyi şekilde hazırlamaya gayret etmekteyiz.

Şöyle ki;

Süper Lig’deki 18 takıma bir göz gezdirildiğinde oturmuş bir takıma olan ekibimize nokta denebilecek 4 transfer yapıp, ilk toplanma gününden itibaren oyuncularımızın tamamını hazır hale getiren 1-2 takımdan bir tanesinin Kayserispor’umuz olduğu görülecektir.
18 Temmuz'da başlayacak Hollanda kampı da, tam kadro olarak başlayıp teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın takıma son dokunuşlarına imkan sağlayacaktır. Kamp esnasında veya sonunda takviyeye ihtiyaç duyulursa , imkanlarımız ölçüsünde yeni transferler de düşünülecektir.

Özetle;

İddialı, güçlü, takviyeli ve geçtiğimiz sezondan daha başarılı olacak bir Kayserispor olarak sezona girmeyi planlıyoruz. Şehrin dinamikleri ve değerli hemşehrilerimizden konumları doğrultusunda destek ve dualarını arzu ediyoruz.

Takımımıza; sakatsız ve problemsiz bir kamp dönemi diliyor, ilk maçımızla birlikte lige ağırlığını koyan bir performans için tüm gücümüzle gayret gösteriyoruz.”

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