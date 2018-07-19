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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
19.07.2018 - 11:33, Son Güncelleme:

Kayserispor Başkanı Bedir’den ’İhanet’ ve ’Baskı’ açıklaması

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Kayserispor Başkanı Bedir’den ’İhanet’ ve ’Baskı’ açıklaması

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 130-140 milyon TL borçla devraldıkları Kayserispor’a kentte yalnızca 20-25 kişinin maddi destek verdiğini, bugünkü tablo ile bu borçların altından kalkmanın mümkün olmadığını belirterek, sitemde bulundu.

Sarı kırmızılı kulüp başkanı Erol Bedir, Süper Lig’de mücadele veren 18 takımın yaklaşık 10 milyar borcunun bulunmasının, mevcut veya yakın gelecekteki gelirlerinin 3 milyar civarında kalması ve çok ciddi borç birikiminin bulunmasının, önemli bir tehlikeye işaret ettiğini, bazı yasal düzenlemeler yapılıncaya kadar her kulübün kendi inisiyatifini kullandığını söyledi. Bedir, "Kayserispor’a gelince, 2017 yılbaşında devraldığımızda, ulusal ve yerel spor kamuoyunca ’borçsuz’ olarak bilinen veya o şekilde lanse edilen kulübümüzün kendi imkan ve performansı ile kısa-orta vadede altından kalkınması imkansız bir borç yükü olduğu tespit edilmiştir. Şeffaf yönetimimizle birlikte değerli hemşerilerimiz ve büyük taraftarımızın da bildiği üzere, ana borca ilave eklentilerle birlikte (kur farkı, faiz, ceza, mahkeme masrafı, tazminat vs) 130-140 milyon TL bir borç teslim alınmıştır. Şehrin dinamiklerini ve ekstra sponsorlar devreye girmeden, mali, hukuki ve idari anlamda konulara hakim olan bir yönetim oluşturmadan ve takım olarak en az 3-4 yıl Süper Lig’de başarılı sezonlar geçirmeden bu yükün altından kalkmakta mümkün değildi. 2017-18 sezonunun tamamı ve bu sezon başlangıcı itibariyle yükün tamamı maalesef yönetimin omuzlarında kalmış, Kayseri’nin en büyük ve önemli markası Kayserispor’un destek ve duacıları yüz binlerce olmasına rağmen maddi sıkıntıyı paylaşanların sayısı 15-20’yi geçememiştir. Yönetim olarak, mevcut gelirlerimizle ancak 1 sezonu finanse edebilecekken, 2-3 yıllık gelirimiz kadar olan ve geçmişten gelen borcu ve faizini ise şehrin desteği olmadan kapatmamızın mümkün olamayacağı açıktır” şeklinde konuştu

”KAYSERİSPOR’A İHANET EDENLERE RAĞMEN GAYRET İÇİNDEYİZ”

Son 2 yıldır ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntıları anımsatan Bedir, ”Gönülleri arzu etse de Kayserispor’a maddi destek sağlama konusunda ciddi bir ilerleme sağlanamamıştır. Hem geçtiğimiz sezon boyunca, hem de bu sezon başlangıç günlerinde durumun yönetimimizce tespitiyle birlikte 2 kez genel kurul kararı alarak gerçekleri değerli hemşerilerimiz ve büyük taraftarımızla paylaşmış, ’koltuğa çakılı olmadığımızı’ ve talipleri varsa yönetime gelmelerini ve yönetimi devredeceğimizi beyan ederek, kimse çıkmazsa da ’bırakıp kaçmayacağımızı’ belirtmiştik. Hemşerilerimizin desteği ve büyük taraftarımızın ısrarlı talebine göre devam ettik ve tüm gücümüzle maddi, sportif, idari anlamda mücadele ederek her türlü engelleme çalışmalarına, sponsor olanlara, olmak isteyenlere, hatta maça gelenlere, baskıya, şahsi ego ve menfaatleri nedeniyle Kayserispor’a ihanet edenlere rağmen takımımızı bu sezonda da en iyi şekilde hazırlamaya gayret etmekteyiz” açıklamasında bulundu.

"DESTEK BEKLİYORUZ”

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sitem dolu açıklamasını Kayserililerden maddi destek isteyerek, sözlerini şu şekilde tamamladı:

”Süper Lig’de ki 18 takıma bir göz gezdirildiğinde, oturmuş bir takıma olan ekibimize nokta denebilecek 4 transfer yapıp, ilk toplanma gününden itibaren oyuncularımızın tamamını hazır hale getiren 1-2 takımdan bir tanesinin Kayserispor olduğu görülecektir. 18 Temmuz’da başlayan Hollanda kampı da, tam kadro olarak başlayıp teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlak’ın takıma son dokunuşlarına imkan sağlayacaktır. Kamp esnasında veya sonunda takviyeye ihtiyaç duyulursa, imkanlarımız ölçüsünde yeni transferler de düşünülecektir. Özetle, iddialı, güçlü, takviyeli ve geçtiğimiz sezondan daha başarılı olacak bir Kayserispor olarak sezona girmeyi planlıyoruz. Şehrin dinamikleri ve değerli hemşerilerimizden ’konumları’ doğrultusunda destek ve dualarını arzu ediyoruz.”

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