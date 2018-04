Kayserispor Başakşehir maçından umutlu

Ligde son 3 hafta mağlubiyetle kapatmasının ardından geçtiğimiz hafta sonu Gençlerbirliği’ni sahasında 3-2 mağlup ederek Avrupa Ligi iddiasını sürdüren Kayserispor’da, Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor. Şampiyonluk adaylarından olan ve geçtiğimiz hafta Galatasaray’a mağlup olarak avantajını kaybeden Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 30. haftasında cuma günü Kayserispor’u ağırlayacak. Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, zorlu mücadeleyi değerlendirdi. 3 maç üst üste kaybetmenin ve 11 gol yiyerek hiç gol atamamanın verdiği bir moralsizlik olduğunu, bu sıkıntıları atlatmak için birlikte çalıştıklarını kaydeden Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Gençlerbirliği maçını kazanarak tekrar hedefleri doğrultusunda yükseldiklerini belirtti.

"Biz takımımıza inanıyorduk"

Kazandıkları Gençlerbirliği maçının her iki taraf için de çok önemli olduğunu ifade eden Bedir, “Son 3 haftadır gerçekten bize yakışmayan ortam vardı. İkisi dışarıda biri içeride 3 mağlubiyet ve yediğimiz 11 gol. Hem puan hem skor hem de moral açısından çok sıkıntılıydık. Maçları teker teker incelediğiniz zaman mağlubiyetler sürpriz sayılmayabilir ama skorların farklı olması, üçünün de üst üste gelmesi, hedefleri olan ve o maçlara kadar gerçekten Türkiye’de futboluyla ve aldığı sonuçlarla adından söz ettiren Kayserispor’a bu skorların yakışmaması nedeniyle hep beraber demoralize olmuştuk. Biz takımımıza inanıyorduk. Herkesin konuşmalarını dikkate alarak ‘acaba bir problemimiz var mı?’ diye çalıştık. Baktık ve gördük ki Allah’a şükür hemen hemen hiçbir kulüpte olmayan birlik, beraberlik, çalışma azmi ve takıma sadakat üst düzeydeydi. Sadece birtakım şeyler bir araya gelmiyordu veya ilk yarıda aldığımız puanların biraz rehavetini yaşıyorduk. Bunların tedbirini aldık, hoca da birtakım rotasyonlarla Gençlerbirliği maçına çıktı. Gençlerbirliği öyle bir maçtı ki; evet bizim için Avrupa adına tekrar tırmanışa geçme maçıydı, rakibimiz için de ‘var olma, yok olma’ maçıydı. Bir hafta evvel Galatasaray’ı yenip can suyu almışlardı, en azından 1 puan alıp çıkışlarını sürdürmek istiyorlardı. Hele hele rahmetli başkanları İlhan Cavcav isminin verildiği bir sezonda ligden düşmek onlar için büyük problem olacaktı. O şekilde bir atmosferle maç başladı. Gerçekten iyi bir oyun oynadık, pozisyon vermedik. Galip geleceğimiz belliydi ama futbol çok enteresan bir oyun. Özellikle son dakikalarda hop oturup hop kalktık. Futbolun güzelliği de burada, her an her şey olabiliyor. Sonuç olarak da iyi bir oyun, sakat, cezalı olmadan 3 puan aldık ve hedefimize tekrar döndük” dedi.

“Başakşehir’e puan ya da puanlar almaya gidiyoruz”

Şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir’e karşı sahaya puan ya da puanlar almak için çıkacaklarının altını çizen Bedir, ligde kalan 4 haftada 10 puan aldıkları takdirde Avrupa hedeflerine ulaşabileceklerini kaydetti. Bedir sözlerini şöyle tamamladı:

“Gençlerbirliği maçı o gün orada kaldı ve şuan cuma günü oynayacağımız Başakşehir maçını düşünüyoruz. Hemen akıllara şu gelebilir, ‘Başakşehir güçlü bir takım, deplasman, şampiyonluk adayı’. Benim kanaatime göre şu saatten sonra güçlü takım, zayıf takım diye bir şey söz konusu değil. Ligden düşme adayı Gençlerbirliği, Galatasaray’ı yeniyor, neredeyse bizden de puan alıyordu. Dolayısıyla Başakşehir’e puan ya da puanlar almaya gidiyoruz. Almak zorundayız, onlar da şampiyon olabilmek için bizi yenmek zorundalar. Takımlar arasında artık kalite farkı da kalmadı, kim çok istiyorsa o kazanıyor. İnşallah isteyen biz olacağız. Oradan da daha sonraki maçlardan da puan almak zorundayız. Hedef olarak da bundan sonraki maçlarımızda 10 puan civarında bir puan alırsak zannediyorum hedefimize ulaşırız.”