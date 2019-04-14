Canlı | Kayserispor - Ankaragücü
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Ankaragücü'nü ağırlıyor. Halis Özkahya'nın yönettiği karşılaşmayı anbean Spor Arena'dan takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Levent, Kucher, Sapunaru, Kana Biyik, Şamil, Hasan Hüseyin, Varela, Deniz, Chery, Umut.
Ankaragücü: Altay, Pazdan, Ante, Pinto, Kitsou, Djedje, Moulin, Sedat, Sacko, Boyd, Sadaev
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